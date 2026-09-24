Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Thi công quốc lộ 2 cần quyết liệt, đồng bộ, liên tục

Sáng 24/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường, làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu tổ chức thi công gọn, dứt điểm từng phần việc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Báo cáo nhanh với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cho biết, Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì dài hơn 11km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án có điểm đầu tại Km38+600, nút giao Hợp Thịnh và điểm cuối kết nối đường đầu cầu Việt Trì mới tại Km49+768,27, nhằm nâng cao năng lực vận tải, tăng kết nối Vĩnh Yên - Việt Trì, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực. Các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ và Vĩnh Thành đã bàn giao 100% diện tích thu hồi; xã Vĩnh An đạt 99,8%, Vĩnh Hưng đạt 94,1% diện tích đã giải phóng.

Tuy nhiên, mặt bằng chưa liền mạch. Một số hộ đã nhận tiền nhưng chưa di dời tài sản, trong khi nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di chuyển. Nhà thầu hiện mới có thể tiếp cận thi công khoảng 9/11,06km, đạt 81,3%.

Tại xã Vĩnh Hưng, khoảng 2,89/5,5km chưa thể thi công do mặt bằng bàn giao không liên tục; 2,2/3,3km đường ống nước D300 và khoảng 3km đường điện 22kV, 35kV chưa được di dời.

Tại xã Vĩnh An còn 0,7km đường điện 22kV, 35kV chưa di chuyển; xã Vĩnh Thành còn khoảng 0,5km. Ngoài ra, 43 vị trí cột điện trung thế và 116 vị trí điện hạ thế bị ảnh hưởng.

Các điểm nghẽn mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật khiến việc thi công chưa thể triển khai đồng bộ. Nhà thầu phải tranh thủ từng đoạn mặt bằng được bàn giao để thi công nền đường, cống thoát nước và các hạng mục liên quan.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai hệ thống thoát nước ngang, dọc, thi công nền đường, tập kết cấp phối đá dăm và thi công cầu Thượng Lạp. Văn phòng điều hành, phòng thí nghiệm và các thủ tục phục vụ thi công đã hoàn tất.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các nhà thầu chưa đồng đều. Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, nhà thầu đứng đầu liên danh, cơ bản đáp ứng yêu cầu về sản lượng và tiến độ. Trong khi đó, Công ty TNHH Phúc Thành An và Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương chậm tiến độ, đã bị chủ đầu tư cảnh cáo.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã điều chuyển một phần khối lượng của nhà thầu Đê kè Hải Dương sang Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam thực hiện, với giá trị khoảng 85,61 tỷ đồng trên tổng giá trị phần việc 192,833 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định quan điểm “không đánh đổi tiến độ bằng chất lượng”.

Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, thời tiết mưa lớn trong tháng 8 và 9 do ảnh hưởng của bão và áp cao cận nhiệt đới cũng tác động đáng kể đến tiến độ. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để thi công.

Đến nay, các nhà thầu đã tiếp cận khoảng 9/11,06km tuyến, đạt 81,3%, tăng đáng kể so với mức 33% cuối tháng 7. Khoảng 2km mặt bằng còn lại đang được các địa phương phối hợp xử lý.

Để bù tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu Phương Nam khẩn trương thi công cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa đoạn Km46+890 - Km49+205,05, hoàn thiện các cống thoát nước ngang và bổ sung nhân lực, máy móc tại các đoạn được điều chuyển khối lượng.

Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án sẽ kiểm soát tiến độ hằng ngày, đánh giá khối lượng hằng tuần để làm cơ sở điều chuyển khối lượng, xử phạt hợp đồng và áp dụng các chế tài theo quy định nếu không đáp ứng yêu cầu.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá dự án đã có chuyển biến nhưng khối lượng thi công chính chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giải ngân còn thấp. Các nhà thầu chủ yếu mới triển khai nền đường, cống; các mũi thi công cầu chưa rõ nét, tiến độ giữa các đơn vị chưa đồng đều.

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ đầu tư được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo tiến độ và hình ảnh thi công trực tiếp cho Bộ trưởng định kỳ 2 ngày/lần.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà các đơn vị có thành tích, trách nhiệm thuộc dự án Cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chất lượng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định quan điểm “không đánh đổi tiến độ bằng chất lượng”, yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi, triển khai đồng bộ, liên tục tại các vị trí đã có mặt bằng.

Bộ trưởng yêu cầu thi công gọn, dứt điểm từng phần việc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân; chủ động nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức các mũi thi công phù hợp với mặt bằng thực tế.

Về giải phóng mặt bằng, địa phương cần quyết liệt thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch. Các vướng mắc về đất ở, hệ thống điện, nước và cáp quang phải được tập trung xử lý dứt điểm.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị thi công cần tổ chức phân luồng hợp lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân dọc tuyến.

Qua kiểm tra, yêu cầu cấp thiết hiện nay là sớm hoàn tất khoảng 2km mặt bằng còn lại, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các mũi thi công đồng bộ. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, nhà thầu sẽ có điều kiện tăng tốc, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ toàn tuyến.

Bích Huệ