Bộ trưởng Trần Hồng Minh quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Chiều nay (14/10), Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) và sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã Thông báo nhanh một số kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV; quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Thông báo nhanh một số kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, đồng chí Trần Hồng Minh cho biết: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, Hội nghị hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương thống nhất rất cao đối với những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị.

Quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Hồng Minh cho biết: Thời gian vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Hồng Minh đã tập trung quán triệt, triển khai 05 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó có Kết luận số 83-KL/TW ngày 08/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam; Kế hoạch 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 về hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"…

Để kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, liên thông, thống nhất các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và 05 nhóm vấn đề trọng tâm theo đúng chủ trương, quy định của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Trần Hồng Minh đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm triển khai cụ thể hóa thành những kết quả, sản phẩm cụ thể, đo đếm được và thực hiện tốt 6 yêu cầu "Nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn".