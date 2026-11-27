Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các Đại biểu Quốc hội Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Dương Mạc Kiên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Cao Bằng.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Cao Bằng.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề hạ tầng, dân sinh

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, Đại biểu Bế Xuân Trường đã thông tin đến các cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội Bế Xuân Trường thông tin sau kỳ họp Quốc hội đến cử tri.

Theo đó, kỳ họp thứ hai diễn ra trong 27 ngày làm việc, chia thành hai đợt. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; nhiều luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản.

Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu quốc gia và 3 dự án quan trọng quốc gia. Xem xét các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền…

Ông Nông Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Nông Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm cho rằng: Đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới, tiếp cận mốc giới trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, chưa được quan tâm đầu tư nên không bảo đảm lưu thông. Kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng có ý kiến với Trung ương sớm đầu tư nâng cấp.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã chưa được xây dựng nên không bảo đảm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn. Đề nghị Trung ương sớm quan tâm rà soát, có cơ chế ưu tiên xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã.

Qua thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn bộc lộ nhiều bất cập như chưa phát sinh hồ sơ về đất đai, chưa đến 10 hồ sơ về sản xuất kinh doanh nên việc bố trí riêng trung tâm hành chính công là không hiệu quả.

Đề nghị hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền cấp xã theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương chủ động trong sắp xếp các đầu mối liên quan.

Bà Nông Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tổng Cọt nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Phạm Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tổng Cọt nêu kiến nghị nâng mức tiền trợ cấp cho thôn đội trưởng vì mức hỗ trợ hiện nay đang thấp hơn so với trước đây. Đề nghị bổ sung một số chức danh thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã để hoạt động hiệu quả hơn.

Bà Nông Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tổng Cọt nêu kiến nghị: Địa phương vừa được xây dựng trường nội trú liên cấp nhưng mức phụ cấp đối với nhân viên hỗ trợ bán trú và nội trú tại trường còn thấp, chỉ từ 2,3 đến hơn 4 triệu đồng/người/tháng là quá thấp so với mặt bằng chung.

Hiện, trên địa bàn có nhóm hộ tại khu Lũng Luông, xóm Kéo Sí, xã Tổng Cọt trước đây di dân ra biên giới từ năm 1984, đã được xây dựng bể nước, điện sinh hoạt nhưng đến nay chưa có đường giao thông, phải đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ ra trung tâm xã gây khó khăn cho đời sống người dân.

Đề nghị các cấp sớm đầu tư, giúp người dân lưu thông, bảo đảm cuộc sống. Trên địa bàn xã có khu vực tái định cư nhưng chưa được kè chống sạt lở, đề nghị sớm đầu tư giúp người dân ổn định cuộc sống.

Sớm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chia sẻ: UBND tỉnh Cao Bằng cần đưa các dự án vào chương trình đầu tư công trong thời gian tới. Riêng việc xây dựng trụ sở quân đội, công an tại địa phương cần phối hợp, đề nghị Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; bảo đảm lực lượng phục vụ nhiệm vụ tại cơ sở.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về bất cập trong việc sắp xếp biên chế tại cấp xã, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng: Đây là trách nhiệm của cấp tỉnh, địa phương cần chủ động hơn trong công tác sắp xếp, bảo đảm phục vụ Nhân dân.

Riêng trung tâm hành chính công tại các xã dù có lúc hồ sơ công việc liên quan ít nhưng phải bảo đảm hoạt động để phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân.

Riêng vấn đề phụ cấp liên quan đến một số vị trí tại cơ sở giảm hơn so với trước, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, giải quyết theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của cán bộ, đảng viên.

Chia sẻ với mức lương quá thấp của nhân viên phục vụ bán trú tại trường học, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị cơ quan chức năng địa phương nghiên cứu tăng mức hỗ trợ để bảo đảm đời sống.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng khẳng định: Việc khu giãn dân vùng biên giới chưa có đường giao thông trách nhiệm trước hết là UBND xã, chưa kịp thời khảo sát, đề xuất, kiến nghị để cơ quan cấp trên đầu tư.

Bộ trưởng yêu cầu chính quyền địa phương, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng cần làm tốt công tác dự báo, phải bảo đảm điện đường, trường trạm phục vụ người dân.

Chia sẻ thêm với cử tri, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã sắp hoàn thành, đường Hồ Chí Minh từ trung tâm tỉnh đến Pác Bó sắp được khởi công nhưng tuyến đường kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và trung tâm tỉnh Cao Bằng vẫn chưa được triển khai sẽ là nút thắt, khó phát huy hiệu quả kết nối.

Địa phương cần sớm kiến nghị, đề xuất chủ trương xây dựng các tuyến đường kết nối để bảo đảm lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt trong điều kiện của khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh được định hướng thành cửa khẩu quốc tế hiện đại.

Thương Nguyễn