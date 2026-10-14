Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng'

Chiều nay (14/10), Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 6 mở rộng và sơ kết 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ đã thừa uỷ quyền tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (Ảnh: Tạ Hải).

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ đã thừa uỷ quyền tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho đồng chí Trần Hồng Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí, Nguyễn Văn Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Vũ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Xây dựng) cho biết, tại quyết định số 685-QĐ/BTCTW ngày 1/10/2026, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho 18 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng uỷ Chính phủ, trong đó, Đảng uỷ Bộ Xây dựng có 6 cán bộ, đảng viên.

Cùng với đồng chí Trần Hồng Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí, Nguyễn Văn Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, có 6 cán bộ, đảng viên khác thuộc Đảng uỷ Bộ Xây dựng được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" gồm:

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Đồng chí Đoàn Huy Khương, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ Xây dựng.

Đồng chí Kiều Thị Kim Dung, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng bày tỏ sự vui mừng khi được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng".

Nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ, thay mặt các cán bộ, đảng viên được trao Kỷ niệm chương, Bộ trưởng Trần Hồng Mình gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, ban Đảng Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ đã luôn quan tâm, ủng hộ Đảng uỷ Bộ Xây dựng.

"Đảng uỷ Bộ Xây dựng sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tất cả lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ Xây dựng được giao", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.