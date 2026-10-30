Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Nghiêm cấm thu tiền đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện bán hoặc cho thuê

Liên quan đến dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh sự nhất trí cao về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh Bất động sản đồng thời với Luật Đất đai và Luật Nhà ở; đồng thời khẳng định, dự thảo Tuật cơ bản đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, giải quyết các vướng mắc có nguyên nhân từ các quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu mới về phương thức quản lý trong bối cảnh thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch, ổn định.

Giải trình, làm rõ hơn về quy định đặt cọc, theo Bộ trưởng, dự thảo Luật đã nêu và quy định rất cụ thể điều kiện đặt cọc của một dự án. Các đại biểu cũng lo lắng về điều kiện để bảo đảm tiền đặt cọc này cho cá nhân khi mua, song nội dung này đã được quy định tại dự thảo về việc nghiêm cấm thu tiền đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện bán/cho thuê; việc xử lý theo pháp luật dân sự về các hành vi sai phạm trong đặt cọc.

Về khoản 5% bảo lãnh, số tiền này gửi vào ngân hàng, sẽ được hoàn lại nếu chủ đầu tư minh bạch và đàng hoàng thì dự án phải thực hiện từ đầu cho đến cuối dự án và cho đến lúc nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng để bàn giao cho người mua. Do đó không có lý do gì chủ đầu tư lại không thực hiện các nghĩa vụ tài chính (như tiền thuế đất, tiền sử dụng đất), hoàn thành dự án mới được thu nốt 5% còn lại để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình

Về vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư dự án, Bộ trưởng cho biết, trước khi có chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư đăng ký tham gia (đấu thầu hoặc chỉ định thầu). Doanh nghiệp phải bảo đảm có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu theo giá trị dự án. Các cơ quan chuyên môn ở các địa phương khi thẩm định hồ sơ sẽ thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra điều kiện năng lực tài chính (trong đó có điều kiện vốn chủ sở hữu) của doanh nghiệp khi tham gia dự án.

Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chia sẻ, trong Luật Kinh doanh Bất động sản hiện hành đã có quy định về việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do vậy, trong lần sửa đổi này, dự thảo Luật bổ sung, điều chỉnh một số quy định để tiếp tục nâng cấp hệ thống theo mô hình triển khai tập trung. Dữ liệu sẽ gắn mã định danh điện tử của các loại bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cơ chế kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (như đất đai, thuế, dân cư...), bảo đảm tính liên thông, đồng bộ.

Mã định danh điện tử của sản phẩm bất động sản trong cơ sở dữ liệu là công cụ để nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả, hạn chế gian lận, đầu cơ hoặc trục lợi. Đồng thời giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin xác thực, giảm chi phí thủ tục, góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.