Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo chuyển đổi số

Đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với dữ liệu quốc gia

Phát biểu tại chuỗi sự kiện Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng vào chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong sự phát triển của ngành (Ảnh: Tạ Hải).

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới phương thức quản trị.

Đối với ngành Xây dựng, đây vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu cấp thiết. Với phạm vi quản lý rộng, bao gồm kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, ngành Xây dựng có vai trò quan trọng trong việc tạo lập nền tảng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước, ngành Xây dựng phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và năng lực quản lý, điều hành.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều công nghệ tiên tiến như Mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật hiện đại đã được nghiên cứu, ứng dụng trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành, khai thác các công trình xây dựng, giao thông.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã chủ động xác định, đề xuất, được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và đang triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ.

Bộ đã triển khai và tiếp nhận 761 sản phẩm từ 53 cơ quan, đơn vị, trong và ngoài Bộ. Hội đồng Khoa học Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn được 138 sản phẩm tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ đã hoàn thành đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%.

"Những kết quả này từng bước tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển ngành Xây dựng", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với sự phát triển của ngành.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng tham quan các gian hàng triển lãm tại chuỗi sự kiện (Ảnh: Tạ Hải).

Tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm

Đánh giá về chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, các hoạt động được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên dương những đóng góp tiêu biểu của các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học; trao đổi, đề xuất các giải pháp đột phá.

Đồng thời, giới thiệu, lan tỏa những kết quả nghiên cứu, sản phẩm công nghệ thông qua Cổng thông tin Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng và hoạt động triển lãm, thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn.

Để phát huy kết quả của chuỗi sự kiện, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, lấy yêu cầu thực tiễn, hiệu quả ứng dụng và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng (Ảnh: Tạ Hải).

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu số, ứng dụng công nghệ mới và các giải pháp quản lý hiện đại. Chuyển mạnh từ số hóa, kết nối dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thứ ba, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; phát huy vai trò của đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo và các chuyên gia. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công nghệ, tạo ra những giá trị thiết thực cho ngành và xã hội.

Thứ tư, đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động tạo lập, cập nhật, kết nối và khai thác dữ liệu của địa phương trong các cơ sở dữ liệu của ngành.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước để ngành Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tin tưởng rằng, với trí tuệ, tâm huyết và tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo và cộng đồng doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tiếp tục tạo ra những động lực phát triển mới cho ngành Xây dựng theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của đất nước.