Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm rõ nguồn vốn đầu tư 3 tuyến cao tốc

Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, sau khi Chính phủ có các tờ trình trình Quốc hội; tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ngày 7/11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về 3 dự án cao tốc nêu trên.

Theo tổng hợp, có 54 ý kiến của các đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp. Trong đó, nhiều ý kiến nhất trí với sự cần thiết đầu tư, về phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư và việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại tổ của đại biểu Quốc hội, Bộ Xây dựng đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự án.

Tại phiên thảo luận hội trường hôm nay, có 8/15 ý kiến đại biểu Quốc hội tiếp tục tham gia. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin tiếp thu và giải trình một số vấn đề trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về quy mô, tốc độ thiết kế và hướng tuyến dự án, Bộ trưởng cho biết, các dự án đều được thiết kế quy mô 4 làn xe cao tốc, có dải dừng xe khẩn cấp, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành và kết quả dự báo nhu cầu vận tải, đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc (QCVN 117:2024/BGTVT).

Về tốc độ thiết kế, cả 3 dự án đều tuân thủ nguyên tắc phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 5729:2012). Tại vùng miền núi có địa hình khó khăn, độ dốc lớn, tốc độ thiết kế 4 làn xe được lựa chọn là 80 km/h để đảm bảo kỹ thuật và an toàn. Đối với các đoạn qua vùng đồng bằng, tốc độ thiết kế đảm bảo từ 100 - 120km/h.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, về hướng tuyến, cả 3 tuyến cao tốc được lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện địa hình; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên, xã hội, danh lam thắng cảnh, đất quốc phòng và hạn chế tối đa chi phí giải phóng mặt bằng.

Đối với khả năng cân đối vốn và nguồn vốn ngân sách địa phương, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, 3 dự án đều thuộc Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Chính phủ ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 119.389 tỷ đồng trên tổng số hơn 162.393 tỷ đồng (đạt tỷ lệ khoảng 75%).

Đối với nguồn vốn còn lại, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu cân đối bố trí. Đồng thời, qua thực tiễn triển khai các dự án giai đoạn trước (như tuyến Cần Thơ - Cà Mau), nhờ tiết kiệm thông qua đấu thầu, chỉ định thầu và dự phòng kinh phí nên chi phí thực tế có thể giảm đáng kể. "Do đó, các địa phương và đại biểu Quốc hội có thể yên tâm về nguồn vốn triển khai", Bộ trưởng cho biết.

Về vai trò của cơ quan chủ quản và vốn đối ứng địa phương, Bộ trưởng cho biết, thực hiện các Thông báo của Trung ương và Chính phủ, hiện có 15 địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thi công các tuyến cao tốc và đều bố trí ngân sách địa phương tham gia.

Theo Bộ trưởng, một số tỉnh miền núi dù điều kiện khó khăn vẫn cam kết đóng góp 50% đến 100% kinh phí giải phóng mặt bằng.

"Việc duy trì chính sách này đảm bảo sự đồng bộ, bình đẳng giữa các địa phương trong quá trình triển khai. Hai địa phương Quảng Ngãi và Lai Châu là cơ quan chủ quản 2 dự án cao tốc và cũng đã đồng ý đề xuất bỏ ra 50% tiền giải phóng mặt bằng", Bộ trưởng nói...

"Bộ Xây dựng xin trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội. Bộ sẽ tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ dự án, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất đầu tư công ba tuyến cao tốc này với tổng chiều dài 430,5km, gồm tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 179,5km; Bảo Hà - Lai Châu dài 119km; Quảng Ngãi - Kon Tum dài 132km. Các tuyến được đầu tư quy mô bốn làn xe theo quy hoạch, tốc độ thiết kế từ 80 - 120km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư ba dự án là 162.393 tỷ đồng, trong đó dự án Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên là 63.120 tỷ đồng; dự án Bảo Hà - Lai Châu là 50.990 tỷ đồng và dự án Quảng Ngãi - Kon Tum là 48.283 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí khoảng 158.342 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 4.051 tỷ đồng. Phần vốn ngân sách địa phương dùng để bố trí khoảng 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hai địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần xây dựng đường cao tốc, gồm Lai Châu 2.004 tỷ đồng và Quảng Ngãi 2.047 tỷ đồng. Theo tiến độ dự kiến, công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2026-2027; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công trong năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.