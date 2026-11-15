Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra công tác tổng duyệt sự kiện KHCN ngành Xây dựng 2026

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra công tác tổng duyệt tại khu vực sân khấu. Cùng tham dự có Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Thị Hồng Nga. Đây là hoạt động chuẩn bị cho sự kiện Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026, diễn ra ngày 16/11.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh có mặt tại khu vực trưng bày, nắm bắt công tác chuẩn bị của các gian hàng triển lãm trước ngày khai mạc.

Đại diện Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh giới thiệu với Bộ trưởng Trần Hồng Minh về gian hàng tại khu vực triển lãm.

Chuỗi sự kiện Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng 2026 có quy mô lớn, mang ý nghĩa quan trọng với ngành trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được lãnh đạo Đảng, Nhà nước xác định là động lực chủ chốt đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Ngày 16/11, chương trình sẽ mở đầu với lễ khai mạc triển lãm, giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và tọa đàm “Giới thiệu các sản phẩm đổi mới sáng tạo và đối thoại với sinh viên”. Buổi chiều, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng tham quan các gian hàng triển lãm; ra mắt Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Xây dựng; tổ chức hội nghị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng; tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của ngành.

Khu vực sân khấu của sự kiện Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng 2026.

Các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng trong công tác trưng bày, sắp xếp sản phẩm tại khu triển lãm, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Nhiều gian hàng đã hoàn thiện, chờ đón khách đến tham quan và trải nghiệm.

Toàn cảnh khu vực bên ngoài, lối vào chuỗi sự kiện Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng 2026.