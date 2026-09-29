Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Khối lượng công việc lớn nhưng các nhiệm vụ đều hoàn thành

Chiều 29/9, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì các hội nghị thường kỳ tháng 9 của Đảng ủy Bộ Xây dựng, gồm Hội nghị tập thể các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Thường vụ - Trưởng các Ban Đảng ủy Bộ; tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì các hội nghị thường kỳ của Đảng ủy Bộ Xây dựng tháng 9/2026.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, qua đánh giá trên hệ thống KPI, mặc dù khối lượng công việc trong quý III rất lớn, song các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành và hoàn thành tốt.

Trong công tác Đảng, quý III có 230 nhiệm vụ, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai nghị quyết; kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng. Nhìn chung, các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu, thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao.

Tại các hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý quý III/2026.

Theo đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo đánh giá cá nhân quý III. Trên cơ sở các báo cáo, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng nội dung.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cũng xem xét, đánh giá, xếp loại cán bộ và phê duyệt mức xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý; đánh giá, xếp loại chất lượng về mặt hành chính quý III/2026 đối với công chức, viên chức là người đứng đầu các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện khối lượng lớn nhiệm vụ quý III, với các nhiệm vụ đều hoàn thành, hoàn thành tốt.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của Đảng ủy Bộ Xây dựng; Báo cáo kết quả giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, tập thể Thường trực Đảng ủy Bộ và tập thể các đồng chí theo Điều 4 Quy chế làm việc (tháng 9/2026).

Ban Thường vụ cũng xem xét Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ sáu (nội bộ và mở rộng); Báo cáo kết quả giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, từ kỳ họp lần thứ 5 đến kỳ họp lần thứ 6.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xem xét, cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quy chế làm việc của Cơ quan Đảng ủy Bộ; Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định về quy chế báo cáo của Đảng ủy Bộ theo Quy định số 218-QĐ/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Các nội dung do Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ trình gồm: Kế hoạch thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Cùng với đó là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ cũng trình Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 18/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ theo các yêu cầu, kiến nghị tại Thông báo kết luận số 29-TB/BCĐTW ngày 23/7/2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.