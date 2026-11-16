Bộ trưởng Trần Hồng Minh gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ.

Báo Xây dựng trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh gửi thư chúc mừng, tri ân các thầy giáo, cô giáo cùng đội ngũ viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ.

THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các thế hệ thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Xây dựng!

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/1 1/2026), thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc ngành Xây dựng lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua các thời kỳ phát triển, các thế hệ nhà giáo ngành Xây dựng đã luôn tận tụy, tâm huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia và công nhân kỹ thuật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Ngành và đất nước.

Những thành quả ấy được vun đắp từ trí tuệ, trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ của các thầy giáo, cô giáo qua nhiều thế hệ. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp quý báu đó.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và đặc biệt Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra những định hướng quan trọng để đổi mới căn bản tư duy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và nhu cầu phát triển của đất nước.

Điều đó càng khẳng định vai trò quan trọng của các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhà giáo trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Đối với ngành Xây dựng, yêu cầu phát triển kết cầu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra nhiệm vụ cấp thiết về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các cơ sở giáo dục, đào tạo của Ngành phải đi trước một bước, chủ động đón đầu nhu cầu nhân lực, gắn đào tạo.

Với thực tiễn, đồng thời phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ. Trên tinh thần đó, tôi mong muốn các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc ngành Xây dựng tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới tư duy quản trị, chương trình và phương pháp đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và các thành tựu khoa học tiên tiến trong giảng dạy, nghiên cứu và thực hành.

Đồng thời, tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp: Gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn và thị trường lao động. Đặc biệt, chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, chuyên gia trình độ cao; xây dựng các cơ sở đào tạo trở thành trung tâm phát triển nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu kiến thiết ngành Xây dựng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục, đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học trong đổi mới, sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Ngành và đất nước.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục toàn Ngành sẽ tiếp tục phát huy khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng tầm chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực, bản lĩnh và khát vọng kiến tạo tương lai ngành Xây dựng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Kính chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Trần Hồng Minh

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng