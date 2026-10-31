Bộ trưởng Trần Hồng Minh giải trình về đầu tư các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 30/10, tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã làm rõ những vấn đề mà ĐBQH quan tâm. (Ảnh nguồn quochoi.vn)

Về dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng cho biết, việc kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô 2 làn xe theo Nghị quyết 38 và Nghị quyết 66 của Quốc hội không đồng nghĩa với hoàn thành toàn bộ dự án. Đây là mốc kết thúc giai đoạn phân kỳ đầu tư, cơ bản nối thông tuyến đường từ Pác Bó đến Đất Mũi, tạo cơ sở tiếp tục nâng cấp theo quy hoạch.

Theo Bộ trưởng, đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2.656,5km, đến nay đã hoàn thành 2.499km. Dự kiến hết năm 2026 hoàn thành 2.643km; 13km còn lại thuộc đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận sẽ hoàn thành trong quý I/2027. Hiện hơn 770km đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn cao tốc.

Đối với công tác quyết toán, giai đoạn 1 đã hoàn thành từ năm 2016; giai đoạn 2 đạt 89% khối lượng và dự kiến hoàn tất trong năm 2027.

Liên quan đến các dự án giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng cho biết tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu được quy hoạch quy mô 4 làn xe, định hướng đầu tư trước năm 2030. Phương án nghiên cứu có chiều dài 194km, tổng mức đầu tư khoảng 55.000 tỷ đồng. Chính phủ đang tiếp tục nghiên cứu, cân đối nguồn vốn thực hiện.

Đối với kiến nghị xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự trên quốc lộ N1, Bộ trưởng đề nghị tỉnh An Giang chủ động đề xuất chủ trương đầu tư do tuyến đường đã được phân cấp cho địa phương quản lý.

Về sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng đường giao thông, Bộ trưởng cho biết Bộ Xây dựng đã xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và triển khai sử dụng tại một số tuyến đường. Tuy nhiên, quá trình khai thác, vận chuyển và xử lý độ mặn cần được tính toán kỹ nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đối với hệ thống đường sắt, các tuyến Đông Anh - Quán Triều, Kép - Lưu Xá và Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai đã nằm trong kế hoạch đầu tư, nâng cấp theo từng giai đoạn trước và sau năm 2030. Riêng tuyến đường sắt đô thị kết nối Thái Nguyên với Hà Nội thuộc thẩm quyền địa phương lập kế hoạch, triển khai.

Liên quan đến tình trạng sụt giảm doanh thu tại trạm BOT Quang Đức, tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng cho biết Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với nhà đầu tư, địa phương và Kiểm toán Nhà nước xác định mức sụt giảm, thực hiện cơ chế hỗ trợ, chia sẻ theo quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Về cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, hiện đã có đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 6,5 triệu người dân Tây Nguyên. Bộ Xây dựng sẽ tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo Chính phủ xem xét cân đối nguồn vốn.

Đối với tuyến đường Tuyên Quang - Hà Giang, một số đoạn đã hoàn thành quy mô 4 làn xe. Bộ trưởng cũng thông tin về đề xuất tiếp tục đầu tư để bảo đảm đồng bộ toàn tuyến. Riêng các quốc lộ 20, 27 và 28 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, địa phương được đề nghị chủ động cân đối nguồn lực triển khai nâng cấp.