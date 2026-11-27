Tháo gỡ điểm nghẽn, không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, Bộ trưởng Trần Hồng Minh và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại nút giao cuối tuyến Km 28+800, kết nối với đường Nông Quốc Chấn (phường Bắc Kạn) và nút giao đầu tuyến, cầu Bản Chàng (Km 1).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra điểm cuối cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Báo cáo với Bộ trưởng, đại diện Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) cho biết, dự án có chiều dài khoảng 28,8km, gồm 28,4km tuyến cao tốc và 0,4km đường nối, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 6.559,54 tỷ đồng.

Dự án khởi công ngày 15/3/2025, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đến nay, các nhà thầu đang tổ chức 43 mũi thi công chính với hơn 500 đầu máy, thiết bị. Giá trị sản lượng lũy kế đạt 1.985/4.549 tỷ đồng, tương đương 43,6% giá trị hợp đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao 260,31/261,8ha, đạt 99% diện tích, tương ứng 28,45/28,8km chiều dài tuyến.

Trên toàn tuyến có 18 cầu, trong đó 16 cầu trên tuyến chính và 2 cầu vượt cao tốc, công tác thi công cọc khoan nhồi đạt khoảng 89%. Nhà thầu đã đúc 516/1.049 phiến dầm, lao lắp 368 phiến dầm. Hệ thống hầm chui dân sinh đã hoàn thành 20/30 vị trí.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết thêm, phần lớn các hạng mục chính đang được triển khai tích cực. Đối với bê tông nhựa, các liên danh nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ trong tháng 3.

Tuy nhiên, một số hạng mục cầu vẫn gặp khó khăn do địa hình chia cắt, điều kiện thi công phức tạp, khó bố trí bãi đúc và tổ chức vận chuyển dầm.

Đáng chú ý, hiện còn 4 cầu cần tập trung xử lý về phương án tổ chức thi công. Ban Quản lý dự án 2 đang phối hợp với nhà thầu nghiên cứu giải pháp phù hợp, ưu tiên đẩy nhanh sản xuất, vận chuyển và lắp đặt dầm, phấn đấu đến tháng 5/2027 thông toàn tuyến.

Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu, tình trạng thiếu hụt lao động xây dựng và một số vị trí cần bổ sung mặt bằng phục vụ xử lý kỹ thuật cũng đang tạo áp lực đối với tiến độ.

Dù công tác giải phóng mặt bằng đạt 99%, thực tế vẫn còn khoảng 400m chưa thể tiếp nhận để thi công tại khu dân cư Nà Nâm, xã Thanh Thịnh, liên quan đến 4 hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ, di dời công trình.

Các đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực thi công đồng loạt trên toàn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Bộ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, không để những khó khăn cục bộ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu, Bộ trưởng yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, chủ động nguồn cung vật liệu, nhất là đá phục vụ thi công các lớp kết cấu mặt đường.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm cam kết tiến độ, phối hợp chặt chẽ với tư vấn và chủ đầu tư để lựa chọn biện pháp thi công phù hợp với điều kiện địa hình thực tế.

Đặc biệt, đối với 4 cầu còn gặp khó khăn, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đưa ra phương án xử lý cụ thể, nhất là việc tổ chức bãi đúc, sản xuất và vận chuyển dầm.

Những vị trí có điều kiện thuận lợi cần được ưu tiên triển khai trước, tránh để một vài điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến dây chuyền thi công toàn tuyến.

Nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng công trình, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý, dự án phải hoàn thành theo kế hoạch nhưng tuyệt đối không được chạy theo tiến độ mà xem nhẹ yêu cầu kỹ thuật. Công tác kiểm tra, nghiệm thu phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác.

Một nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng đặc biệt yêu cầu rà soát là phương án đầu tư hệ thống đường gom, đường kết nối dân sinh dọc tuyến.

Theo Bộ trưởng, tại khu vực miền núi, nhiều vị trí đã có đường giao thông hiện hữu, đường dân sinh hoặc quốc lộ cũ đáp ứng nhu cầu đi lại.

Vì vậy, việc đầu tư thêm đường gom phải được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế, tránh tình trạng xây dựng những tuyến đường chỉ phục vụ một số ít hộ dân nhưng chi phí lớn, hiệu quả khai thác thấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 cùng các đơn vị tư vấn rà soát tổng thể phương án thiết kế, đánh giá từng vị trí, hạn chế tối đa những đường gom không thực sự cần thiết. Các hạng mục chưa phù hợp cần nghiên cứu điều chỉnh, cắt giảm để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, việc rà soát không đồng nghĩa với giảm các hạng mục thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý phải tính toán đồng bộ hệ thống cống dân sinh, đường qua lại và thoát nước, không để công trình chia cắt khu dân cư, gây khó khăn trong đi lại hoặc phát sinh tình trạng ngập úng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên chủ động nghiên cứu khai thác không gian phát triển dọc tuyến, gắn kết nối giao thông với quy hoạch đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các khu chức năng.

Trong đó, có quỹ đất hàng chục ha được định hướng phục vụ phát triển công nghiệp cần được tính toán phương án khai thác phù hợp, bảo đảm đúng quy hoạch, không ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà động viên các đơn vị đang thi công trên tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Liên quan đến hệ thống trạm dừng nghỉ, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các thủ tục cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Công việc này phải triển khai song song với quá trình thi công tuyến đường, không chờ đến khi cao tốc hoàn thành mới bắt đầu thực hiện.

Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục liên quan; đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức đấu thầu, đấu giá, lựa chọn đơn vị khai thác phù hợp, bảo đảm khai thác hiệu quả và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, địa phương.

Chủ động vật liệu, mặt bằng cho cao tốc CT.07

Tiếp tục chương trình kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh và đoàn công tác kiểm tra dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới tại nút giao Thịnh Đán Km 63+300, sau đó di chuyển dọc tuyến để kiểm tra tình hình triển khai thi công mở rộng.

Đại diện chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới báo cáo Bộ trưởng.

Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư, tuyến có chiều dài khoảng 61km, từ Km 8 - Km 69, được chia thành các phân đoạn thi công phù hợp với hiện trạng và yêu cầu kỹ thuật.

Trong đó, khoảng 20km tiếp giáp thành phố Thái Nguyên có nền, mặt đường cũ xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí hư hỏng. Nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực sửa chữa, nâng cấp, dự kiến bù vênh trung bình khoảng 5cm trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo.

Đối với khoảng 30km đầu tuyến, do chất lượng mặt đường hiện trạng còn tương đối tốt, phương án chủ yếu là xử lý cục bộ các vị trí hư hỏng, bù vênh và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa mới.

Theo báo cáo của Công ty CP BOT Bắc Thái, dự án đang được tổ chức triển khai thành 3 gói thầu xây lắp, gồm XL-01 đoạn Km 8+772,76 - Km 68+700; XL-02 đoạn Km 68+700 - Km 82+000 và XL-03 đoạn Km 82+000 - Km 107+500.

Các đơn vị đang đồng thời thực hiện khảo sát, thiết kế, chuẩn bị mặt bằng và tổ chức thi công theo từng phân đoạn.

Đến ngày 24/11, nhà đầu tư đã góp 306 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, vượt mức 186 tỷ đồng phải góp theo quy định tại thời điểm báo cáo. Tổng giá trị giải ngân đạt 304,19 tỷ đồng.

Nhà đầu tư cũng đang làm việc với VietinBank và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ thẩm định, đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng phục vụ triển khai dự án.

Một trong những thách thức lớn hiện nay là bảo đảm nguồn cung vật liệu đá phục vụ thi công. Theo báo cáo tại hiện trường, dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 1 triệu tấn bê tông nhựa, trong khi tổng nhu cầu đá xây dựng dự kiến khoảng 3,5 triệu m³ trong thời gian triển khai 3 năm, bình quân khoảng 1 triệu m³ mỗi năm. Đây là áp lực đáng kể trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn cùng triển khai.

Nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục liên quan đến hai mỏ đá tại Phú Lương. Mỏ Phú Lương diện tích 1,8ha đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác ngày 2/10, đang hoàn thiện thủ tục để sớm đưa vào hoạt động. Mỏ Phú Lương 2 diện tích 2,75ha được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ngày 21/10; kết quả thăm dò đã được trình và tổ chức thẩm định trong tháng 11.

Tuy nhiên, nguồn vật liệu từ các mỏ này chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu thi công. Nhà đầu tư kiến nghị địa phương hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời phối hợp với các chủ mỏ ưu tiên cung ứng đá cho dự án. Trong thời gian chờ nguồn cung ổn định, đơn vị vẫn phải sử dụng vật liệu thương mại để duy trì thi công.

Cùng với vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư cũng là nhiệm vụ cần tập trung.

Dự án có 8 khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. Một số khu đã được phê duyệt, triển khai, trong khi các khu còn lại tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thiết kế và xác định nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, khu tái định cư phường Quan Triều đang được rà soát quy mô do khối lượng đào đắp dự kiến lớn, khoảng 1,2 triệu m³.

Tại xã Võ Tranh, quy hoạch khu tái định cư chưa được phê duyệt; tại xã Chợ Mới, địa phương đang tiếp tục xác định nhu cầu và hoàn thiện thủ tục liên quan.

Ở một số phân đoạn khác, công tác khảo sát địa chất, di dời hạ tầng kỹ thuật cũng chưa hoàn tất. Tại đoạn Km 90 - Km 107+800, còn 21 vị trí lỗ khoan khảo sát địa chất chưa đạt được thỏa thuận với người dân ở xã Chợ Mới; 4 vị trí có địa hình khó khăn chưa thể đưa máy móc vào triển khai.

Việc di dời hệ thống điện, cấp nước, viễn thông tại một số nút giao, cầu và khu vực dân cư đang được các đơn vị phối hợp thực hiện.

Để phục vụ thi công, các nhà thầu đã triển khai một số hạng mục nền đường, cầu và công trình phụ trợ.

Trạm trộn bê tông nhựa công suất 90m³/giờ và trạm bê tông nhựa nóng công suất 160 tấn/giờ được lắp đặt tại nút giao Yên Bình; một trạm bê tông nhựa nóng công suất 200 tấn/giờ được lắp đặt tại khu vực trạm dừng nghỉ Km 85.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai thi công của chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình theo kế hoạch.

Đối với nguồn vật liệu, Bộ trưởng nhìn nhận tình trạng khan hiếm đá chất lượng cao do nhu cầu của nhiều dự án hạ tầng cùng lúc đang tạo áp lực lớn.

Do đó, nhà đầu tư cần chủ động tìm kiếm, chuẩn bị nguồn cung, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thiện thủ tục các mỏ mới, đồng thời có giải pháp bảo đảm vật liệu trong giai đoạn chuyển tiếp, không để thiếu nguồn cung làm gián đoạn các mũi thi công.

Công tác xây dựng các khu tái định cư cũng phải được đẩy nhanh, bảo đảm điều kiện để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, tạo mặt bằng triển khai các hạng mục dự án.

Nhà thầu thi công tăng tốc thi công trên tuyến cao tốc CT.07.

Qua kiểm tra hai dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý những khó khăn còn tồn tại.

Đối với các hạng mục liên quan trực tiếp đến tiến độ tổng thể, phải có phương án tổ chức thi công cụ thể, xác định rõ nguồn lực và thời gian thực hiện.

Thông điệp xuyên suốt được Bộ trưởng nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Việc hoàn thành các tuyến cao tốc không chỉ đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông mà còn tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Việt Hoan