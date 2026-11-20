Toàn cảnh Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng chiến lược

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, tổ chức sáng nay (20/11) tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của hợp tác hạ tầng, đặc biệt là kết nối đường sắt, trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá, Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa các tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, qua đó mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo hướng phát triển toàn diện, sâu sắc và bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây nam Trung Quốc

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển, hạ tầng và xây dựng luôn được xác định là nền tảng cốt lõi.

Việt Nam hiện bước vào giai đoạn đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị, hướng tới hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ, góp phần tối ưu hóa năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông xuyên biên giới, trọng tâm là hệ thống đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa Việt Nam và Trung Quốc, được xác định là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Bộ trưởng cho biết, tại Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026, hai bên đã thống nhất: "Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối các tuyến đường sắt giữa hai nước..., tăng lưu lượng vận tải hàng hóa qua các tuyến đường sắt này; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt... đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước".

"Chúng tôi đặt kỳ vọng lớn vào các dự án trọng điểm phía Bắc như: tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với tỉnh Vân Nam.

Những chuyến tàu xuyên biên giới sắp tới sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác, hòa bình và cùng nhau phát triển thịnh vượng giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Khi tuyến đường sắt này hình thành cùng với tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với tỉnh Quảng Tây, các tuyến đường sắt này sẽ trở thành hành lang giao thương hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian logistics, kết nối trực tiếp các trung tâm công nghiệp, vùng nguyên liệu nội địa của Trung Quốc tới thẳng cụm cảng biển quốc tế của Việt Nam, mở cánh cửa xuất khẩu ra thế giới cho cả hai bên, đồng thời tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân hai nước.

Những chuyến tàu xuyên biên giới sắp tới sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác, hòa bình và cùng nhau phát triển thịnh vượng giữa hai quốc gia, góp phần củng cố mối quan hệ chiến lược đặc biệt, tình hữu nghị son sắt vừa là đồng chí vừa là anh em", Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề xuất ba định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích tổng thầu có năng lực, uy tín hợp tác

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và đô thị thông minh đang mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác này, Bộ Xây dựng Việt Nam cam kết đồng hành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình kết nối chiến lược. Bộ Xây dựng khuyến khích các tổng thầu, doanh nghiệp xây dựng Trung Quốc có uy tín, năng lực công nghệ cao hợp tác, liên danh với doanh nghiệp Việt Nam, cùng ứng dụng công nghệ xây dựng tiên tiến và kỹ thuật hạ tầng đường sắt hiện đại, sớm đưa các tuyến đường sắt qua biên giới vào vận hành an toàn, bảo đảm chất lượng.

Thứ hai, hiện thực hóa hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Phía Việt Nam đặc biệt coi trọng việc kết nối thông suốt với đầu mối logistics Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam.

Mỗi mét đường sắt, mỗi công trình hạ tầng được xây dựng hôm nay không chỉ là gạch nối về mặt địa lý, mà còn là biểu tượng của sự tin cậy, gắn kết bền chặt giữa nền kinh tế hai nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, đầu tư phát triển hệ thống ga trung chuyển, tổng kho logistics và các công trình phụ trợ kỹ thuật đồng bộ tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao tối đa năng lực thông quan, vận tải container liên vận, đưa hành lang này trở thành hình mẫu về kết nối hạ tầng tiểu vùng".

Thứ ba, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành, bảo trì và sửa chữa công trình; đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực đường sắt với các hình thức đa dạng, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hoàn thiện hệ thống thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hài hòa với quốc tế, nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho các nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

"Mỗi mét đường sắt, mỗi công trình hạ tầng được xây dựng hôm nay không chỉ là gạch nối về mặt địa lý, mà còn là biểu tượng của sự tin cậy, gắn kết bền chặt giữa nền kinh tế hai nước. Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các dự án hợp tác được triển khai thành công tốt đẹp", Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.