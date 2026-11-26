Dự án còn vướng mặt bằng

Theo doanh nghiệp đầu tư dự án, cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) có tổng chiều dài 121,06km, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư là 26.184 tỷ đồng, gồm 8.197 tỷ đồng vốn nhà đầu tư huy động và 17.987 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được đầu tư theo phương thức PPP, phân kỳ hai giai đoạn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra, chỉ đạo tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Giai đoạn 1 triển khai từ Km0+000 đến Km93+350, dài 93,35 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lạng Sơn 52km; đoạn qua tỉnh Cao Bằng 41,35km. Quy mô giai đoạn này là cao tốc 4 làn hạn chế, nền đường rộng 17m. Dự án khởi công giai đoạn 1 ngày 1/1/2024, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2027.

Giai đoạn 2 mở rộng đoạn Km0+000 - Km93+350 và xây dựng mới đoạn Km93+350 - Km121+060 theo quy mô 4 làn hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m. Giai đoạn này khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án đang huy động 132 mũi thi công, 897 máy móc, thiết bị và 2.000 người. Giá trị sản lượng giai đoạn 1 đạt 9.133/11.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 78,31%; giai đoạn 2 đạt 1.425/8.742 tỷ đồng, tương đương khoảng 16,3%.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thông xe đoạn từ Lạng Sơn đến xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng trước ngày 31/12 tới.

Trên đoạn Km0 - Km93, công tác thi công nền đường và cấp phối đá dăm đã hoàn thành. Khối lượng thảm bê tông nhựa đạt 78/80km, không bao gồm phạm vi cầu và hầm. Toàn bộ 64/64 cầu trên đoạn tuyến 93km đã hoàn thành.

Tại đoạn xây dựng mới khoảng 27km, khối lượng đào nền đạt 0,416/3,906 triệu m³; đắp nền đạt 0,246/3,749 triệu m³. Các nhà thầu đã thi công 99/161 cọc khoan nhồi và hoàn thành 3/21 mố, trụ cầu.

Đối với công trình hầm, hầm số 1 và số 2 đã hoàn thành 1.353/1.353 mét dài. Nhóm hầm số 3, số 3A và số 4 đã đào 362/1.203 mét dài.

Công tác GPMB giai đoạn 1 đã hoàn thành. Đối với giai đoạn 2, đoạn mở rộng 93 km đang được thực hiện; các vị trí có khối lượng đào, đắp lớn được ưu tiên bàn giao trước.

Tại đoạn làm mới dài 27,7km, địa phương đã bàn giao 25,5/27,7km theo quy mô nền đường 17m. Tuy nhiên, mặt bằng tại nhiều vị trí còn xen kẽ, chưa liên tục, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công đồng bộ.

Diễn tập công tác bảo đảm an toàn

Theo đề xuất của doanh nghiệp dự án và đơn vị hỗ trợ vận hành, Sở Xây dựng Cao Bằng đã có văn bản đề nghị tham gia ý kiến đối với phương án tổ chức giao thông và kịch bản diễn tập chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên đoạn Tân Thanh – Đông Khê, từ Km0 đến Km62.

Doanh nghiệp dự án đề nghị UBND hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông, phương án diễn tập và cơ chế phối hợp quản lý, vận hành để triển khai trong tháng 12/2026.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà, động viên công nhân thi công tại công trường.

Bộ Xây dựng được đề nghị chủ trì, phối hợp với UBND hai tỉnh xem xét, quyết định phương án đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp tết Nguyên đán 2027, thời gian dự kiến 30 ngày.

Đề xuất được đặt trong điều kiện phần mở rộng giai đoạn 2 chưa hoàn thành nghiệm thu đồng bộ, yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong suốt thời gian khai thác tạm.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập dự kiến tổ chức ngày 20/12/2026 tại khu vực Km56+600 (xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng), trên phạm vi 6km từ Km56 đến Km62. Cuộc diễn tập có quy mô khoảng 100 người do Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, cùng lực lượng y tế, xã Đông Khê, đơn vị hỗ trợ vận hành và doanh nghiệp dự án.

Tổng số phương tiện tham gia khoảng 20 ô tô, trong đó sẽ có 3 xe giả định sự cố, 2 xe tuần tra, 2 xe cứu hỏa, 1 xe cứu thương, 4 xe của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng 2 xe cảnh sát giao thông…

Các nhà thầu huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc xây dựng đường gom cần quan tâm xây dựng các hầm chui dân sinh, tạo điều kiện cho người dân lưu thông.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị từ nay đến ngày 31/12 sẽ thông xe đoạn tuyến từ Lạng Sơn đến xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng. Địa phương cần sớm có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn nâng tốc độ chạy xe từ 80km/h lên 90km/h để phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

Để bảo đảm kết nối, lưu thông; góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng hóa, phát triển logistics và kinh tế cửa khẩu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành đầu tư hai tuyến đường kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và đến các phường trung tâm tỉnh Cao Bằng. Trường hợp chưa thể đầu tư xây mới ngay thì ưu tiên nguồn vốn nâng cấp đường cũ, bảo đảm các tuyến đều có 4 làn xe chạy để đồng bộ với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bộ trưởng lưu ý, Cao Bằng cần bố trí vị trí, bảo đảm hoàn thành thủ tục liên quan để nhà đầu tư xây dựng 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, bảo đảm lưu thông và khai thác hiệu quả tuyến đường.

Thương Nguyễn