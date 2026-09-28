Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Đầu tư công phải nhanh, trúng, đúng và tuyệt đối an toàn

Kiến nghị bổ sung các quy định liên quan đến công việc ở cấp xã

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các Đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Cao Bằng; Đại biểu Quốc hội Sầm Minh Hồ, Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.

Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết; trong đó thông qua 44 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 1 dự án luật. Nội dung kỳ họp tập trung vào công tác lập pháp; các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; công tác giám sát và một số vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, dự toán và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại hội nghị, cử tri cũng được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh Cao Bằng trong 9 tháng đầu năm nay và tình hình hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Cử tri Lưu Thị Hòa, Phó chủ tịch phường Nùng Trí Cao nêu kiến nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lưu Thị Hòa, Phó chủ tịch phường Nùng Trí Cao kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh thời điểm áp dụng khoản 2 Điều 60 Luật Giá cho phù hợp với điều kiện thực tế và lộ trình kiện toàn tổ chức, nhân sự của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chứng nhận chuyên môn về giá, thẩm định giá cho cán bộ, công chức cấp cơ sở, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Cử tri đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thực hiện Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP và bổ sung cơ chế xử lý đối với trường hợp giá cho thuê xác định theo công thức cao hơn đáng kể so với khả năng chấp nhận của thị trường.

Cho phép có cơ chế xác định, điều chỉnh lại giá sau một số lần công khai không thành, trên cơ sở khảo sát giá thị trường hoặc kết quả chào giá cạnh tranh, có giới hạn và kiểm soát chặt chẽ để vừa bảo toàn giá trị tài sản công.

Cử tri Đàm Hải Doanh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Nùng Trí Cao nêu kiến nghị.

Cử tri Đàm Hải Doanh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Nùng Trí Cao kiến nghị, từ khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể cấp xã chưa được hưởng phụ cấp như trước đây. Cử tri đề nghị trung ương sớm bổ sung và có hướng dẫn triển khai cụ thể.

Các cử tri là đại diện các phòng, ban, cơ sở giáo dục, tổ dân phố trên địa bàn phường cũng kiến nghị: Việc vận hành thủ tục hành chính của các bộ, ngành Trung ương hiện nay phải đăng nhập nhiều lần vào hệ thống của các bộ, ngành khác nhau mới có thể thực hiện được.

Từ thực tiễn trên, đề nghị Trung ương xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia thành một cửa số, cán bộ cấp xã chỉ cần đăng nhập vào một tài khoản để giảm bớt thời gian, thủ tục.

Kiến nghị giải quyết bất cập của công tác triển khai các dự án đầu tư công, chẳng hạn nhiều dự án xây dựng ngõ hẻm có tổng vốn đầu tư chỉ vài trăm triệu hoặc vài tỷ đồng nhưng thủ tục hành chính và hồ sơ hoàn thành vẫn thực hiện đầy đủ như dự án vài chục tỷ đồng.

Đề nghị có cơ chế rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính đối với dự án có quy mô nhỏ để giảm bớt thủ tục hành chính liên quan.

Đầu tư công phải nhanh, trúng, đúng và an toàn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các sở, ngành của tỉnh Cao Bằng cũng giải trình, làm rõ và trả lời một số nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận 9 ý kiến, 17 nội dung liên quan đến chế độ chính sách và quy định của Trung ương. Các nội dung này cũng đã được các bộ, ngành Trung ương đã trả lời rõ, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông tin đầy đủ đến cử tri.

Thông tin thêm về việc xử lý nhà đất dôi dư và công tác thẩm định giá hiện nay, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương cần nghiên cứu chế độ chính sách, có thể chuyển chức năng các cơ sở dôi dư sang nhà ở cho thuê, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ xa nhà và người dân thuộc đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, hạn chế chuyển đổi thành các điểm kinh doanh, dịch vụ.

Luật Xây dựng mới hiện nay đã giúp cắt giảm bớt thủ tục hành chính liên quan, Bộ trưởng đề nghị chính quyền các địa phương phải làm đúng quy định liên quan với tinh thần nhanh, trúng, đúng và tuyệt đối an toàn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng lưu ý, việc đầu tư công phải tập trung vào các công trình lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, ưu tiên phát triển kinh tế, giáo dục và y tế tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng triển khai đầy đủ các quy định, giúp cán bộ - nhất là chế độ chính sách cho cán bộ bán chuyên trách tại cơ sở - để người lao động yên tâm công tác.

Chia sẻ với khối lượng công việc của cán bộ cơ sở tại địa phương, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh nghiên cứu chế độ, chính sách điều chuyển cán bộ dôi dư sau sáp nhập các sở, ngành đến cơ sở công tác, bảo đảm cán bộ làm đúng chuyên môn, nâng cao hiệu quả công việc.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần nghiên cứu liên thông thủ tục hành chính từ phường xã với các sở và bộ, ngành Trung ương. Ông cho biết thêm, hiện Bộ Xây dựng đã triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, nhiều thủ tục cán bộ của bộ phải trực, giải quyết xuyên đêm để đáp ứng nhu cầu.