Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Chỉ rõ điểm nghẽn ngay tại công trường, chốt thời hạn khắc phục

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Tạ Hải).

Đẩy tiến độ giải ngân, yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời hạn

Chiều nay (6/11), Bộ trưởng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Bộ Xây dựng.

Ghi nhận, biểu dương kết quả các đơn vị đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, trong tháng 10/2026, Bộ Xây dựng chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, không có nhiệm vụ bị quá hạn, tạo nền tảng quan trọng để tăng tốc, về đích các nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh tín hiệu tích cực trong hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng, hoạt động vận tải, thị trường bất động sản… Bộ trưởng đánh giá, tỷ lệ đô thị hóa vượt chỉ tiêu đề ra; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng được triển khai theo mô hình tập trung (đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại cấp tỉnh, cấp xã) cũng là những "điểm sáng".

Phải chỉ rõ điểm nghẽn ngay tại công trường, có giải pháp khắc phục và thời gian hoàn thành cụ thể. Hạn chế đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

Mặc dù vậy, người đứng đầu Bộ Xây dựng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; Tính thanh khoản, tồn kho của thị trường bất động sản có xu hướng tăng; Kết nối giữa các phương thức vận tải chưa đồng bộ.

Nhìn nhận 2 tháng cuối năm là giai đoạn "nước rút", mang tính quyết định để hoàn thành kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Trần Hồng Minh quán triệt là phải tăng tốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

"Phải tìm ra nút thắt cản trở tiến độ giải ngân, giải quyết dứt điểm khối lượng còn tồn đọng và tiếp tục đôn đốc thi công, giải ngân khối lượng mới.

Quá trình rà soát, các chủ đầu tư, cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ phải chỉ rõ điểm nghẽn ngay tại công trường, giải pháp khắc phục gắn với thời gian hoàn thành cụ thể. Hạn chế đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Song song với công tác giải ngân, Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, sớm khởi công dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiếp đến là đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Tạ Hải).

Đối với công tác quản lý thị trường bất động sản, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho các dự án đủ điều kiện triển khai; thúc đẩy nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực và khả năng chi trả của người dân.

Đồng thời, tăng cường giám sát thị trường thông qua các chỉ báo về giá bất động sản sơ cấp, thứ cấp, giao dịch, tồn kho, tín dụng, trái phiếu và tiến độ dự án. Trong đó, ưu tiên khơi thông các dự án đủ điều kiện, định hướng phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp cao điểm cuối năm; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và xác định biên chế tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; đồng thời thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo các sự kiện quan trọng sắp tới, gồm Lễ tuyên dương các nhà khoa học tiêu biểu, Lễ ra mắt Cổng thông tin và Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Vận tải tăng trưởng hai con số, nhiều doanh nghiệp ngành Xây dựng lãi lớn

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 10/2026, Bộ Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác, bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Tạ Hải).

Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh triển khai, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Đến nay, số lượng dự án đạt gần 93% chỉ tiêu đề ra tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tăng gần 2% so với tháng 9/2026.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, cả nước có 115 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 64.853 căn.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đến nay, 3/5 dự án đã khởi công, 14/28 dự án, dự án thành phần đã hoàn thành. Tiến độ các dự án tiếp tục được đẩy nhanh. Tính đến hết tháng 10/2026, giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng đạt gần 20.600 tỷ đồng, tương đương gần 53% kế hoạch vốn được giao, tăng gần 6% so với tháng trước.

Hạ tầng kết nối từng bước được cải thiện, tạo động lực thúc đẩy hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách. Trong 10 tháng năm 2026, vận tải hành khách ước đạt hơn 5,9 tỷ lượt khách, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển đạt hơn 290 tỷ lượt khách.km, tăng gần 12%.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, sản lượng vận chuyển đạt gần 2,9 tỷ tấn, tăng 15,5%; khối lượng luân chuyển đạt hơn 573 tỷ tấn.km, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện, khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 10 tháng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.673 tỷ đồng, bằng hơn 119% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và ứng phó với thiên tai, bão lũ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.