Quang cảnh cảng New York và New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thị trường vốn Ấn Độ 2026, Bộ trưởng Goyal thông báo: “Thỏa thuận thương mại với Mỹ sắp hoàn tất. Quy trình và lộ trình, vốn là yếu tố cản trở việc hoàn tất thỏa thuận, hiện đang dần hình thành”.

Người đứng đầu ngành thương mại Ấn Độ đưa ra tuyên bố trên dường như nhằm trấn an dư luận và các nhà đầu tư sau khi Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố báo cáo đề xuất mức thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Ấn Độ, kèm theo điều kiện có thể giảm xuống mức trần tối đa là 17% nếu hai nước đạt được thỏa thuận thương mại song phương. Với đề xuất này, Ấn Độ đang có lợi thế hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh ở châu Á.

Trước đó, cả phía Mỹ và Ấn Độ đã nhiều lần tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương đã hoàn tất và sớm được ký kết khi khung thuế quan của Mỹ được thiết lập, trong đó Ấn Độ được hưởng lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia đối thủ. Lợi thế này được hiểu là Ấn Độ sẽ được hưởng mức thuế quan thấp hơn các nước khác và có điều kiện tiếp cận thị trường tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Bangladesh (Băng-la-đét), Pakistan (Pa-ki-xtan), Indonesia (In-đô-nê-xi-a), Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Cũng nhân dịp Hội nghị Thị trường vốn Ấn Độ 2026, Bộ trưởng Goyal thông báo thoả thuận FTA giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được ký vào cuối năm và có hiệu lực vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Ông kêu gọi các nhà xuất khẩu và tài chính biến các hiệp định thương mại tự do thành các quyết định đầu tư, hỗ trợ các công cụ nợ dài hạn và mở rộng hệ sinh thái tín dụng. Xu hướng hiện nay là các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí và quỹ tương hỗ trở thành nguồn vốn dài hạn.

Người đứng đầu ngành thương mại Ấn Độ nêu rõ, bất chấp những căng thẳng địa chính trị toàn cầu, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ vẫn trên đà cán mốc 1.000 tỷ USD trong tài khoá hiện tại (bắt đầu từ tháng 4) và nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7,8% trong quý I của tài khoá. Ngoài ra, nước này cũng đang cải cách hệ thống thuế GST theo hướng đơn giản hoá, đồng thời duy trì mức lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế. Thống kê cho thấy các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước vẫn đang đầu tư mạnh mẽ, ngay cả khi khối nước ngoài đang rút ròng.