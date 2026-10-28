Bộ trưởng Tài chính: Từng có 180 cán bộ Ủy ban Chứng khoán xin nghỉ việc khi thị trường "nóng"

Sáng 28/10, tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. HCM) cho biết, qua 26 năm vận hành, thị trường đã xảy ra sự cố “sập sàn” một đến hai lần, không thể giao dịch, buộc phải đóng cửa, gây rối loạn và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê, hiện đã có hơn 14 triệu tài khoản của cá nhân và tổ chức tham gia giao dịch. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại nhằm bảo đảm thị trường hoạt động liên tục, an toàn, minh bạch là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đồng thời, cần hướng tới tổ chức giao dịch liên tục, không nghỉ trưa, đồng thời bảo đảm khả năng liên thông giữa các thị trường 24/24 giờ.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM).

Cũng theo ông Ngân, thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi cấu kết, lũng đoạn và thao túng thị trường. Do đó, cần có đội ngũ nhân lực chất lượng cao để kịp thời phát hiện những giao dịch có dấu hiệu thao túng, lũng đoạn. Ông đề nghị ban soạn thảo bổ sung hoặc quy định chi tiết hơn về nội dung này trong dự thảo luật.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị Bộ Tài chính sớm tạo điều kiện để Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kết nối trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế, qua đó phát huy tối đa thế mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nêu ý kiến, đại biểu Bùi Xuân Hải (Hải Phòng) ủng hộ chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, ông Hải còn băn khoăn khi dự thảo bỏ đi một điều kiện về chấp hành pháp luật của tổng giám đốc trong Luật Chứng khoán hiện hành.

“Điều này có nghĩa là ban soạn thảo đã chấp nhận một người không tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán được làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật”, ông nhìn nhận.

Theo đại biểu, việc này sẽ gây lo ngại về ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật của họ. Từ đó lo ngại làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường và quyền, lợi ích của nhà đầu tư.

Vì vậy, ông kiến nghị dự thảo luật không nên bỏ tiêu chuẩn mà nên giữ theo Luật Chứng khoán hiện hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Giải trình trước các ý kiến đại biểu nêu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chứng khoán, đặc biệt là đội ngũ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế, giám sát và bảo đảm thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cạnh tranh nhân lực giữa khu vực quản lý nhà nước với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức đầu tư diễn ra rất gay gắt.

Nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán tương đối khan hiếm, trong khi các doanh nghiệp trên thị trường có khả năng đưa ra mức thu nhập hấp dẫn để thu hút người lao động.

Trong giai đoạn thị trường sôi động khoảng năm 2010 - 2012, có thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có hơn 300 người nhưng khoảng 180 người xin nghỉ việc để chuyển sang làm việc tại các công ty chứng khoán.

Từ thực tế trên, ông Tuấn nhấn mạnh, cần quan tâm đến cơ chế phù hợp để thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển thị trường chứng khoán.