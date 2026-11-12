Bộ trưởng Tài chính: Tình trạng lợi dụng thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp giả mạo cơ bản không còn

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 12/11, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua rà soát, hiện còn khoảng 8.000 trường hợp người dân bị lợi dụng hồ sơ để thành lập doanh nghiệp giả mạo. Bộ sẽ phối hợp với Bộ Công an rà soát, thanh lọc các doanh nghiệp này.

Đại biểu Dương Minh Tuấn. Ảnh: QH

8.000 trường hợp bị lợi dụng hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sáng 12/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn. Đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn TP.HCM) nêu thực trạng hàng nghìn trường hợp công dân bức xúc khi bị người khác lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, phát hành hóa đơn và trốn thuế.

Hậu quả là những người này bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự do cư trú, việc làm và danh dự cá nhân.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng trên, tránh để kéo dài.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua kiểm tra, rà soát, hiện còn khoảng 8.000 trường hợp người dân bị lợi dụng hồ sơ để thành lập doanh nghiệp giả mạo.

Theo Bộ trưởng, các doanh nghiệp này đều được thành lập từ khoảng 20 năm trước, thời điểm công nghệ thông tin chưa phát triển, việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, như cơ quan thuế và cơ quan công an, chưa được thực hiện đồng bộ.

Tuy nhiên, đến nay, khi ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, dữ liệu quốc gia được xây dựng theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, tình trạng lợi dụng hồ sơ căn cước, tài khoản VNeID của người dân để đăng ký thành lập doanh nghiệp giả mạo về cơ bản không còn.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để rà soát, thanh lọc các doanh nghiệp này. Đồng thời, Bộ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dữ liệu cá nhân không chỉ là tài nguyên của mỗi cá nhân mà còn là tài nguyên của quốc gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt. Ảnh: QH

Nuôi dưỡng doanh nghiệp, tăng nguồn thu bền vững

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn Hà Nội) chất vấn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về cơ chế tài chính để khuyến khích chính quyền địa phương nuôi dưỡng doanh nghiệp thay vì chỉ thu hút dự án lớn và nguồn thu trước mắt.

“Bộ Tài chính có nghiên cứu cơ chế để địa phương được hưởng lợi nhiều hơn từ phần tăng thu ngân sách bền vững do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả tạo ra, đồng thời đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư bằng giá trị gia tăng và nguồn thu thực chất thay chỉ bằng vốn đăng ký hay số dự án?” – đại biểu hỏi.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ giảm thuế, cắt giảm thủ tục hành chính đến các ưu đãi về thuế và tiền thuê đất. Tổng quy mô chính sách hỗ trợ về thuế, phí và lệ phí trong năm 2026 ước tính khoảng 360.000 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rõ việc phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. Hiện có hơn 20 khoản thu được phân cấp 100% cho ngân sách địa phương, trong đó nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng đáng kể.

Vì vậy, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển cũng chính là nuôi dưỡng nguồn thu, tăng nguồn lực tài chính cho địa phương. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp, các địa phương có thể xây dựng chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.