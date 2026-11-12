Bộ trưởng Tài chính: Thu thuế thương mại điện tử 10 tháng năm 2026 đạt 241.000 tỷ đồng

Ngày 12/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội).

Trả lời chất vấn của đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang) về giải pháp căn cơ bảo đảm các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số, kể cả nhà cung cấp nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, từ năm 2022 đến nay, doanh số thương mại điện tử tăng bình quân khoảng 25% mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Năm 2025, doanh số thương mại điện tử của Việt Nam đạt khoảng 30 tỷ USD. Cùng với đà tăng trưởng này, số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử cũng tăng mạnh.

Trong 10 tháng năm 2026, số thu đạt 241.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Hiện cơ quan thuế đang quản lý hơn 140.000 doanh nghiệp và khoảng 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, yêu cầu đặt ra là vừa quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, vừa tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia. Để thực hiện mục tiêu này, cơ quan quản lý phải kiểm soát đầy đủ các chủ thể, từ người bán hàng, KOL, KOC đến các sàn thương mại điện tử và những đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, vận chuyển, logistics.

Đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang). (Ảnh: Media Quốc hội).

Ngành thuế đang đẩy mạnh định danh người bán, kết nối dữ liệu với các tổ chức liên quan và thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn. Giải pháp này giúp cơ quan quản lý theo dõi các giao dịch, đồng thời giảm thủ tục kê khai cho người kinh doanh.

Cụ thể, cơ quan thuế tập trung định danh, thu thập dữ liệu để quản lý các giao dịch phát sinh trong môi trường điện tử. Cùng với đó, ngành thuế thực hiện cơ chế thu hộ, nộp thay, quy định rõ trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ trong việc khấu trừ thuế tại nguồn.

Để tăng hiệu quả quản lý, ngành thuế đã kết nối dữ liệu với khoảng 96 ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và 105 đơn vị vận chuyển, logistics.

Việc kết nối dữ liệu giúp người kinh doanh không phải kê khai lại thông tin đã cung cấp cho các cơ quan quản lý. Dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý thương mại điện tử được chia sẻ, liên thông. Trường hợp sàn thương mại điện tử đã khấu trừ, nộp thuế thay, người kinh doanh không phải thực hiện lại nghĩa vụ này.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế chú trọng kiểm soát dữ liệu giao dịch, truy vết dòng tiền qua ví điện tử và tài khoản thanh toán gắn với thông tin định danh, qua đó hạn chế tình trạng bỏ sót nguồn thu.

Một vấn đề khác được đại biểu Hoàng Ngọc Định (Đoàn Tuyên Quang) chất vấn là việc còn trên 2,5 triệu mã số thuế cần rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, trong đó có những doanh nghiệp đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ nhiều năm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định làm sạch mã số thuế là yêu cầu bắt buộc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành thuế đã làm sạch được 777.000 mã số thuế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2,5 triệu mã số thuế ở trạng thái 03 và 06; trong đó, trạng thái 03 là đã dừng hoạt động kinh doanh, trạng thái 06 là không hoạt động tại địa điểm đăng ký kinh doanh. Vì thế, khối lượng công việc còn lại rất lớn.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và Bộ trưởng đã ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa quy trình, thủ tục làm sạch mã số thuế vào chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này.

Một nội dung được đề xuất là xóa các nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã dừng hoạt động từ 5 năm trước trở lại đây, gồm thuế môn bài còn tồn đọng, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Sau khi xử lý nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế sẽ tiến hành đóng mã số thuế, hạn chế tình trạng lợi dụng mã số thuế không còn hoạt động để trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai). (Ảnh: Media Quốc hội).

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) đề cập vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ. Đại biểu cho biết, báo cáo của Bộ Tài chính nêu kết quả cắt giảm, đơn giản hóa 87,3% thủ tục hành chính và giảm 53,52% chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, theo đại biểu, thước đo thực chất của cải cách phải là mức độ thuận lợi và chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm khoảng 53%, chi phí tuân thủ giảm 55%. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục theo hướng thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Bộ trưởng dẫn chứng, các thủ tục về đầu tư, xây dựng trên đất đang được đơn giản hóa. Trong lĩnh vực thuế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có ứng dụng eTax Mobile, góp phần đơn giản hóa quy trình thanh toán, quyết toán thuế. Thời gian tới, ứng dụng này sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thân thiện, thuận tiện hơn với người sử dụng.

Đề cập chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng cho biết, mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15-17% được áp dụng đối với doanh nghiệp có quy mô doanh thu từ 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, bao quát trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, các địa phương dành tối thiểu 5% quỹ đất hoặc 20ha để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về tiếp cận vốn, Bộ trưởng cho biết ngành ngân hàng cũng đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.