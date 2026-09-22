Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hé lộ trọng tâm của thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu các vấn đề trọng tâm trong quan hệ Mỹ-Trung. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Thỏa thuận này, giúp củng cố sự tạm ngừng mong manh trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/11 tới.

Các cuộc đàm phán giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới diễn ra trong bối cảnh ông Bessent đang dẫn dắt nỗ lực của Mỹ nhằm “bóp nghẹt” nền kinh tế Iran thông qua việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với những bên hỗ trợ tài chính cho nước này.

Nỗ lực đó làm dấy lên câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump có nhằm vào Trung Quốc hay không khi Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Tehran.

Ông Bessent cho biết, vấn đề này đã được đề cập trong các cuộc đàm phán vừa qua, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Về cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong hôm 20/9, ông Bessent nói trên chương trình Squawk Box của CNBC rằng, hai quan chức đã thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) và chính thức hóa các cuộc trao đổi mà nhiều khả năng sẽ dẫn đến một cuộc gặp tiếp theo tại Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi diễn ra Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới.