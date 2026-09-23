Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent có thể trở thành ‘Tư lệnh AI’ của Mỹ

Các nguồn tin từ Reuters, Semafor và Daily Signal cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump đang được xem xét trao thêm quyền hạn quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của chính quyền Mỹ.

Trước đó, hôm 19/9, Tổng thống Trump thông báo kế hoạch thành lập lực lượng “AI Force” và cho biết sẽ sớm công bố một “Tư lệnh AI” để trực tiếp điều hành chiến lược này.

Chỉ vài ngày trước khi được đồn đoán cho vị trí này, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã đứng đầu cuộc trao đổi Mỹ–Trung về một cơ chế thông báo các sự cố AI liên quan an ninh quốc gia. Ngày 20/9, ông Bessent dẫn đầu cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York, trong đó phía Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế thông báo về các sự cố AI nghiêm trọng có thể gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia. Hai bên cũng thảo luận khả năng xây dựng một kênh đối thoại chính thức Mỹ-Trung về AI.

Nếu được bổ nhiệm, ông Bessent sẽ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đáng kể trong bộ máy chính quyền đương nhiệm. Hiện ông không chỉ giữ chức Bộ trưởng Tài chính mà còn tham gia nhiều vấn đề lớn của chính quyền, trong đó có chính sách thương mại, đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine, tạm thời lãnh đạo Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và giữ vai trò quyền lãnh đạo Sở Thuế vụ.

Bên cạnh Bộ trưởng Scott Bessent, chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc một số gương mặt tiềm năng khác cho vai trò điều hành công nghệ trọng yếu này gồm: Michael Kratsios, Scott Kupor, Joe Gebbia, Taylor Budowich

Trước các thông tin lan truyền trên truyền thông, Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai khẳng định: "Mọi báo cáo về các quyết định nhân sự chưa được chính quyền công bố chính thức đều chỉ là suy đoán thiếu căn cứ."

Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức thêm về thời điểm công bố nhân sự cụ thể.