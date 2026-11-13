Bộ trưởng Tài chính nói về chống xung đột lợi ích trong kế toán, kiểm toán độc lập

Sáng 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu đặt ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay, nhu cầu về cung cấp dịch vụ kế toán có xu hướng tăng cao. Việt Nam có khoảng 1.080.000 doanh nghiệp đang hoạt động, có 12.500 doanh nghiệp đang thuê dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý.

“Trước xu hướng phát triển rất mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, rồi phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có doanh nghiệp 1 người, thì những dịch vụ như vậy phải được cung cấp”, bộ trưởng nêu rõ.

Theo bộ trưởng, hiện nay, Việt Nam có khoảng 2.500 kế toán viên có chứng chỉ hành nghề, nhưng thực tế, chỉ có hơn 500 người làm dịch vụ cung cấp dịch vụ kế toán. Bộ trưởng cũng nêu, hiện có 129 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán và 118 doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán.

Bộ trưởng nêu rõ, thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, dự thảo luật đã cụ thể hoá điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực được cung cấp dịch vụ kế toán đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Về các ý kiến đại biểu Quốc hội quan tâm việc đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán, bộ trưởng cho biết, sẽ tiếp thu, quy định rõ các quyền, nghĩa vụ của những người được hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán.

“Sẽ rà lại các điều kiện, hành vi bị cấm, chống xung đột lợi ích”, bộ trưởng cho biết, nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo luật khi thông qua có tính khả thi, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng và đáp ứng các yêu cầu quản lý.

Bộ trưởng cũng nêu thêm, năng lực quản trị của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay so với mặt bằng chung của khu vực rất thấp. Vì thế, phải nâng cao năng lực quản trị trong thời gian tới, trong đó có việc kế toán, kiểm toán để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động công khai, minh bạch, phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.