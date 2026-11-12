Bộ trưởng Tài chính nhận trách nhiệm về lỗi dữ liệu thuế

Sáng 12/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn về 4 vấn đề: Thứ nhất là công tác quản lý, sử dụng và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công; thứ hai là huy động và sử dụng vốn ODA; thứ ba là quản lý thuế, đặc biệt là tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và chống thất thu thuế trong thương mại điện tử; thứ tư là huy động các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trước phiên chất vấn.

Phát biểu trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay rất nặng nề, nhất là khi cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên chất vấn.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, bên cạnh nỗ lực của hơn 50.000 cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện, theo dõi, giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng kiểm tra doanh nghiệp, siết tình trạng mua bán hóa đơn

Trả lời đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) về tình trạng mua bán hóa đơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dù đã triển khai hóa đơn điện tử, tình trạng này vẫn xảy ra và đã được phát hiện trong thời gian qua. Bộ nhận trách nhiệm và đã chỉ đạo ngành thuế quyết liệt xử lý. Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã phát hành, đưa vào lưu thông tổng cộng hơn 10 tỷ hóa đơn, trong đó có 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy.

Để xử lý tình trạng mua bán hóa đơn và các doanh nghiệp lợi dụng hoạt động này, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác định danh tính người đăng ký đứng tên chủ công ty, chủ doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ sẽ gắn trách nhiệm của cơ quan thuế với việc kiểm tra, giám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có rủi ro nhằm hạn chế tối đa tình trạng mua bán hóa đơn.

Đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) chất vấn về tình trạng mua bán hóa đơn.

Cơ quan thuế cũng đã chuyển gần 600 hồ sơ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế, mua bán hóa đơn sang cơ quan điều tra.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, để chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng chính sách tốt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai các giải pháp, cơ chế bảo đảm pháp luật được thực thi. Đây là những công cụ quan trọng để chấm dứt tình trạng mua bán hóa đơn trong thời gian tới.

Cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) quan tâm đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ để doanh nghiệp cảm nhận rõ hơn những chuyển biến tích cực trong môi trường kinh doanh.

Trả lời về cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Những cải cách thời gian qua đã giúp giảm 53% thời gian tuân thủ và 55% chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát các quy định theo hướng thông thoáng, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh chính đáng của doanh nghiệp.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) chất vấn về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các lĩnh vực được ưu tiên cải thiện gồm thủ tục gia nhập thị trường, thủ tục thuế, tiếp cận đất đai và tín dụng. Trong đó, thủ tục thuế sẽ tiếp tục được đơn giản hóa, giúp người nộp thuế thực hiện thuận tiện hơn.

Bộ trưởng cũng đề cập việc nâng ngưỡng doanh thu và lựa chọn phương pháp tính thuế, gồm phương pháp khấu trừ hoặc tính theo doanh thu, với phạm vi bao quát trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về tiếp cận đất đai, quy định yêu cầu các địa phương dành tối thiểu 20% quỹ đất trong các khu, cụm công nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng tiếp cận vốn là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, cần được quan tâm tháo gỡ khó khăn.

Tại sao lỗi sai do cơ quan thuế gây ra người dân phải chịu?

Nêu câu hỏi, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý (đoàn Tây Ninh) chất vấn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về việc người dân, doanh nghiệp bị ngành Thuế cập nhật thông tin sai làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sinh hoạt, thậm chí bị cấm xuất cảnh do chưa nộp thuế.

Trả lời đại biểu Thanh Thúy, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thừa nhận về những bất cập trong quá trình chuyển đổi, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế.

Các đại biểu dự phiên họp.

“Về câu hỏi của đại biểu, chúng tôi rất thống nhất và cũng nhận trách nhiệm trong quá trình chuyển đổi vừa qua đã phát sinh một số trường hợp người dân, doanh nghiệp nhận được thông báo sai”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận trách nhiệm và cho biết, qua kiểm tra và Bộ nhận thấy, trong những thông tin được cho là sai, có 99% là đúng, còn 1% là chưa đúng.

“Trong quá trình chuyển đổi, ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi đang quyết liệt rà soát rất kỹ vấn đề này. Ví dụ, đối với mã số thuế và nghĩa vụ thuế về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phải gắn kết với cơ quan tài nguyên và môi trường, đối chiếu thông tin của từng thửa đất. Đặc biệt, trong quá trình sáp nhập xã, phường, thị trấn và sáp nhập tỉnh, chúng ta phải chuyển đổi mã số, định vị từng thửa đất, diện tích, mục đích sử dụng đất và cập nhật cùng với cơ quan nông nghiệp và môi trường để thống nhất mã số thuế”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập dữ liệu đa chiều, kết hợp với dữ liệu của các cơ quan, đặc biệt là dữ liệu trên VNeID, để kết hợp chặt chẽ hồ sơ, thủ tục của cơ quan thuế với việc khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan Công an. Mục tiêu là đơn giản nhất, chính xác nhất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến thuế của người dân và doanh nghiệp.

Nói thêm về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bộ trưởng sẽ có văn bản trả lời sâu thêm với đại biểu vì lĩnh vực thuế hiện nay thì người dân và doanh nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.