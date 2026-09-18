Bộ trưởng Tài chính: Nâng hạng chứng khoán là khởi đầu, không phải đích cuối

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là điểm sáng rõ nét với nhiều cải cách về thể chế, vận hành, cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

“Nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là sự khởi đầu cho một bước tiến mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục chuyển biến và thay đổi, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, linh hoạt và sẵn sàng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị chiều tối 18/9.

Trên tinh thần đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành, triển khai đồng bộ các định hướng, chiến lược phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao thanh khoản và chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và mở cửa thị trường.

Việt Nam hướng tới thị trường vốn minh bạch, hấp dẫn

Theo ông Tuấn, đây cũng là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế và phát huy hiệu quả hơn nguồn vốn quốc tế phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế. “Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, chủ động tiếp thu các thông lệ quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững”, ông nói.

Cũng theo Bộ trưởng, Hội nghị hôm nay diễn ra với một dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam. Ngày 21/9/2026 tới, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” theo tiêu chuẩn đánh giá của Tổ chức FTSE Russell. Việt Nam cũng đang nỗ lực khẳng định là một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn và nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ, theo Bộ trưởng, Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến với phát triển bền vững (ESG - Môi trường, xã hội, quản trị).

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, thời gian qua, khuôn khổ pháp lý, chính sách trong lĩnh vực thị trường vốn đã có nhiều bước cải tiến tập trung vào ba trụ cột lớn:

Nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng cường hiệu lực xử lý vi phạm;

Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế;

Đặt nền móng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

“Đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Chính nhờ những bước cải cách kịp thời, với quyết tâm cao từ Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” trong kỳ đánh giá vào tháng 9/2025 và tiếp tục được khẳng định trong kỳ đánh giá tháng 4/2026 vừa qua”, Bộ trưởng nhấn mạnh.