Bộ trưởng Tài chính: Nâng hạng chứng khoán không phải đích đến cuối cùng

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: BTC.

Tối 18/9, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS).

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các quỹ quốc tế như Vanguard và BlackRock.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết ngày 21/9 tới đây sẽ đánh dấu thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

Bộ trưởng Tuấn cho biết trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển, Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Cùng với đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến với phát triển bền vững.

Bộ trưởng đánh giá thị trường vốn Việt Nam thời gian qua có nhiều cải cách về thể chế và vận hành, đồng thời cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Khuôn khổ pháp lý, chính sách trên thị trường vốn được cải tiến theo 3 hướng, gồm nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài; đặt nền móng pháp lý cho các mô hình, sản phẩm mới phù hợp với xu hướng của thị trường vốn hiện đại.

Những thay đổi này, theo Bộ trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục khẳng định kết quả này trong kỳ đánh giá tháng 4 năm nay.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục thay đổi, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Trên nền tảng đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành, triển khai đồng bộ các định hướng, chiến lược phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao thanh khoản và chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và mở cửa thị trường.

Đây cũng là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập với thị trường tài chính quốc tế và phát huy hiệu quả hơn nguồn vốn quốc tế phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế.

"Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, chủ động tiếp thu các thông lệ quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững", Bộ trưởng cho biết.

Bên cạnh bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, một trong những hoạt động trọng tâm của sự kiện là nghi thức đánh cồng, đánh dấu thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sau khi được nâng hạng, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực hạ tầng; củng cố tính an toàn, hiệu quả và bền vững của thị trường; tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư và chuẩn bị các điều kiện để hướng tới những mục tiêu nâng hạng cao hơn.