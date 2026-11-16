Bộ trưởng Tài chính Mỹ yêu cầu Nvidia tìm CEO bên ngoài để cải tổ toàn diện

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu họp báo tại Washington, DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/11 kêu gọi Hội đồng quản trị Nvidia tuyển dụng một lãnh đạo bên ngoài tập đoàn để thay thế cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang, người đã từ chức vào tuần trước.

"Khi hội đồng quản trị tiến hành tìm kiếm lãnh đạo mới, họ cần tìm người từ bên ngoài công ty. Nvidia cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ", ông Bessent phát biểu trên chương trình "Sunday Morning Futures" của kênh Fox News.

Ông Bessent cũng đặt câu hỏi liệu Nvidia có biết rõ việc bán các dòng chip mạnh cho Trung Quốc vi phạm những hạn chế xuất khẩu của Mỹ hay không.

"Văn hóa tại Nvidia là gì? Liệu họ có thúc đẩy những hoạt động bán hàng dường như trái phép này nhằm thổi phồng doanh thu và lợi nhuận hay không? Tôi cho rằng trong vòng 10 ngày tới, chúng ta cần có câu trả lời từ hội đồng quản trị và các luật sư bên ngoài", ông nói.

Giữa lúc hàng loạt bê bối ngày càng gia tăng, CEO lâu năm của Nvidia Jensen Huang đã phải từ chức dưới sức ép trong tuần trước. Ông Huang có quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump, và việc ông tiếp cận các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đang trở thành chủ đề bị xem xét trong những ngày gần đây.

Ngày 15/11, ông Bessent tìm cách bảo vệ mình khỏi những quyết định tại Bộ Thương mại, cơ quan do Bộ trưởng Howard Lutnick lãnh đạo. Bộ này từng tìm cách trì hoãn việc áp đặt các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu chip. Khi được hỏi làm thế nào công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore có thể đưa các dòng chip Nvidia cao cấp sang Trung Quốc, ông Bessent trả lời: "Tôi sẽ để các vấn đề nội bộ của Bộ Thương mại cho chính Bộ Thương mại giải quyết".

Giám đốc điều hành của Megaspeed cho đến năm ngoái là Alice Huang, người từng có quan hệ tình cảm với Jensen Huang.

Ông Bessent lưu ý rằng "nhiều cơ quan khác đã thúc đẩy" việc hạn chế hoạt động của Megaspeed, nhưng Bộ Thương mại mới là cơ quan có thẩm quyền đưa doanh nghiệp này vào Danh sách thực thể (Entity List) của Mỹ. Danh sách này ngăn các công ty nước ngoài bị chỉ định tiếp cận những công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

Theo ông Bessent, câu hỏi cốt lõi mà các nhà điều tra cần làm rõ là những sai sót trong kiểm soát xuất khẩu xảy ra ở cấp độ nào: "Đó là sai sót ở cấp thấp, cấp trung hay ở cấp lãnh đạo cao nhất? Và ai đã biết về việc này?". Ông cho biết các công ty vỏ bọc tại Singapore là điều "rõ ràng" và đã nằm trong diện điều tra.

Ông Bessent cũng cho biết Nvidia đã ngừng công bố riêng doanh thu từ Singapore trong các hồ sơ tài chính sau khi doanh số bán hàng trực tiếp sang Trung Quốc giảm xuống, trong khi hóa đơn thanh toán từ Singapore tăng mạnh. Ông dẫn các thông tin cho rằng chỉ có 1% số chip được vận chuyển đến Singapore thực sự ở lại thị trường này.

Trước đó, ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức CEO và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Đây là cú sốc lớn đối với ngành công nghiệp bán dẫn và thị trường trí tuệ nhân tạo (AI), bởi Huang là người gắn liền với quá trình đưa Nvidia từ một nhà sản xuất chip đồ họa trở thành trung tâm của cuộc bùng nổ AI toàn cầu.

Qquyết định từ chức được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của Huang, trong đó có mối quan hệ với Alice Huang, một nữ doanh nhân từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed International ở Singapore.

Nvidia đã thuê hãng luật Wachtell Lipton tiến hành điều tra độc lập về những thông tin liên quan đến đời tư của Huang và các nghi vấn an ninh quốc gia.

Sau khi Huang rời nhiệm sở, Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO lâm thời, trong khi hội đồng quản trị tiến hành tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Megaspeed và nghi vấn chuyển hướng chip Nvidia sang Trung Quốc

Tâm điểm của khủng hoảng là Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và cho thuê năng lực xử lý từ các bộ xử lý Nvidia.

Doanh nghiệp này bị đặt nghi vấn đã mua số lượng lớn chip AI tiên tiến của Nvidia rồi chuyển hướng một phần sang Trung Quốc, bất chấp các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Alice Huang từng giữ vai trò điều hành tại Megaspeed và có quan hệ tình cảm với Jensen Huang. Những mối liên hệ này làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động kinh doanh giữa Nvidia và Megaspeed có bị lợi dụng để né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington hay không.

Theo thông tin được CBS News công bố ngày 15/11, Megaspeed khẳng định Alice Huang đã rời công ty từ tháng 8/2025 và hiện không còn giữ bất kỳ vai trò nào tại doanh nghiệp. Công ty cũng tuyên bố hoạt động kinh doanh hợp pháp, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra nội bộ với sự hỗ trợ của các luật sư bên ngoài.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9/11 đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đứng sau âm mưu sử dụng gián điệp để tiếp cận Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, khẳng định những cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ.