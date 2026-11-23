Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu họp báo tại Washington, DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Phát biểu trong chương trình "Face the Nation" của kênh CBS, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ tin tưởng các ủy ban nội bộ của Nvidia đang điều tra làm rõ sự việc liên quan đến ông Jensen Huang và sẽ sớm cung cấp cho chính quyền những câu trả lời đầy đủ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã mở cuộc điều tra đối với các hoạt động kế toán của Nvidia. Những biến động lớn tại Nvidia đang dấy lên nhiều nghi vấn về ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ.