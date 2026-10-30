Bộ trưởng Tài chính Mỹ trấn an lo ngại về nguồn tài chính cho AI

Toà nhà Chính phủ Mỹ ở Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 28/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông và các cộng sự đang theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn vốn cho việc mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hạ thấp những dấu hiệu lo ngại xuất hiện gần đây.

Trả lời câu hỏi về việc lợi suất của một số khoản nợ liên quan đến AI bắt đầu tăng vọt lên mức hai chữ số, Bộ trưởng Bessent khẳng định chính quyền đang theo dõi toàn bộ vấn đề này. Ông cho rằng tình hình không đáng lo ngại vì các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây chuyên biệt dành riêng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) (neocloud) – đối tượng đang phải vay nợ với lãi suất cao - chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể hệ sinh thái AI.

Các công ty neocloud là những đơn vị chuyên cho thuê hạ tầng AI. Trong đó, CoreWeave Inc. - một nhà cung cấp dịch vụ điện toán AI lớn - đang trở thành tâm điểm của những lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của làn sóng bùng nổ AI, cũng như hàng trăm tỷ USD tiền vay được huy động để tài trợ cho lĩnh vực này.

Dù vậy, Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh các thương vụ tài trợ và giao dịch tài chính vẫn đang tiếp tục được hoàn tất. Ông cũng dẫn chứng việc các tập đoàn lớn như Meta đã quyết định huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

Phát biểu ngay sau quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Bộ trưởng Bessent cũng tái khẳng định sự tin tưởng của ông và Tổng thống Donald Trump đối với Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong phiên họp ngày 28/10 sau khi vừa nâng lãi suất điều hành vào tháng 9.