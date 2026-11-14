Bộ trưởng Tài chính Mỹ lên tiếng về việc chuyển nhà vào căn cứ quân sự

Theo báo Jpost, Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/11 đã xác nhận việc chuyển từ nhà riêng tại thủ đô Washington tới sinh sống tại một căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông Bessent giải thích động thái này là tuân theo chỉ dẫn của Sở Mật vụ, trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào giới chức Nhà Trắng từ Iran ngày càng tăng. Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định ông không sợ hãi và những lời đe dọa từ Tehran là bằng chứng cho thấy chiến dịch gây sức ép kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có tác dụng.

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT

"Tôi sẽ không lo ngại về những lời đe dọa mà Iran đưa ra, các thành viên nội các khác cũng vậy. Chính sách gây áp lực của chúng ta đang chứng minh được hiệu quả. Tại sao tôi phải e sợ khi các quân nhân dũng cảm của chúng ta ở Vùng Vịnh cũng như Tổng thống Trump, vẫn thường xuyên phải đối mặt với những lời đe dọa đến tính mạng?", ông Bessent cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng chỉ trích việc tờ Wall Street Journal đăng ảnh chụp từ trên không về nhà riêng của ông ở Georgetown vào tháng 1/2025, chia sẻ rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông phải chuyển nhà.

"Đó là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm và nguy hiểm. Chúng cần phải chấm dứt", ông Bessent nói.

Kể từ đầu tháng 8, Bộ trưởng Bessent đã chỉ đạo chiến dịch gây sức ép kinh tế và áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran, diễn ra song song với hoạt động phong tỏa hàng hải. Chiến dịch này bao gồm việc áp đặt lệnh trừng phạt lên các ngân hàng tại Trung Đông và những công ty tài chính có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các giao dịch của Tehran.

Trên thực tế, ông Bessent không phải là quan chức Mỹ duy nhất sinh sống tại căn cứ quân sự. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đều sống tại các căn cứ quân sự. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và cựu Giám đốc tình báo Tulsi Gabbard cũng từng sống tại những địa điểm này.