Bộ trưởng tài chính Mỹ: Không nên ảo tưởng về những khác biệt với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay, mục tiêu của Mỹ là giảm rủi ro trong quá trình hướng tới mối quan hệ cân bằng hơn với Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Kênh truyền hình CNBC đưa tin, phát biểu tại một sự kiện, ông Bessent cho rằng, sự mất cân đối thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc từ lâu đã là nguồn gây căng thẳng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bước đi quyết liệt để giải quyết vấn đề này.

Theo ông, trong nhiều thập niên, nền kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, trong khi kinh tế Trung Quốc lại phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu từ thị trường nước ngoài. Vì vậy, Mỹ cần sản xuất nhiều hơn những mặt hàng mình tiêu thụ, còn Trung Quốc cần tiêu dùng nhiều hơn những gì nước này sản xuất.

Ông Bessent cho rằng, hai bên có thể phối hợp để củng cố nền kinh tế của cả hai nước mà không tiếp tục duy trì tình trạng mất cân đối hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh việc chính quyền Tổng thống Trump tái chú trọng sức mạnh kinh tế không đồng nghĩa với thái độ thù địch đối với các đối tác thương mại.

“Sau nhiều thập niên mất cân đối, chúng tôi đang khôi phục tinh thần có đi có lại, vì lợi ích của người dân hai nước... Trong quá trình hướng tới mối quan hệ cân bằng hơn, mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời”, ông nói.

Về hợp tác công nghệ, ông Bessent cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu một cơ chế đối thoại mới về AI nhằm kiểm soát những rủi ro chung và ngăn ngừa hiểu lầm giữa hai hệ thống.

Hai bên dự kiến trao đổi kinh nghiệm trong đánh giá và thử nghiệm các mô hình AI tiên tiến trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời bảo đảm con người giữ vai trò kiểm soát và đưa ra quyết định đối với công nghệ này. Theo ông Bessent, Mỹ và Trung Quốc cũng đang thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp để mỗi bên có thể nhanh chóng cảnh báo bên kia khi xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan các mô hình AI.

Tuy nhiên, ông lưu ý "hai nước không nên ảo tưởng về những khác biệt. Lợi ích của hai bên không phải lúc nào cũng trùng khớp và cách tiếp cận của mỗi bên đối với mọi thách thức cũng không phải lúc nào hội tụ”.

Về phía Trung Quốc, cũng tại sự kiện trên, Đại sứ nước này tại Mỹ Tạ Phong cho rằng, không thể thiếu nỗ lực của cả hai nước trong việc giải quyết các vấn đề, từ những điểm nóng toàn cầu đến cải thiện cơ chế quản trị AI. Theo ông, hợp tác có thể không giải quyết được mọi thách thức, nhưng không có thách thức nào có thể được giải quyết nếu thiếu hợp tác.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump sẽ tới thành phố Thâm Quyến vào tuần tới để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.