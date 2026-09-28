Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố thông tin mới về mức độ hỗ trợ của Trung Quốc với Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Trong một phát biểu với Fox News được truyền thông Qatar tối 27/9 dẫn lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ: “Tôi tin rằng, với việc chỉ còn khoảng 15 triệu thùng dầu Iran đang được vận chuyển trên biển, Iran sẽ sớm không còn gì để trao đổi lấy bất cứ thứ gì”.

Ông Bessent cho biết thêm: “Có lẽ trong vòng hai tuần tới, họ sẽ thực hiện những chuyến giao dầu cuối cùng cho Trung Quốc và sau đó họ sẽ không còn gì nữa”.

Theo ông Bessent, phía Iran đã đề xuất một thỏa thuận hòa bình với Mỹ vì “họ đang cảm nhận được sức ép”.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin nêu trên của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thừa nhận tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Trung Quốc và Tehran thậm chí không thể rút chính tiền của mình từ một quốc gia mà Iran đã xuất khẩu hàng hóa sang.

Hãng thông tấn WANA có trụ sở ở Tehran (Iran) ngày 25/9 dẫn nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian với kênh Fox News của Mỹ cho biết nước này đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc tiếp cận chính nguồn tiền của mình.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Fox News về các nguồn tài chính của các nhóm kháng chiến trong khu vực, ông Pezeshkian nói: “Một trong những vấn đề mà chúng tôi đang phải đối mặt là tiền của chúng tôi đang bị phong tỏa tại Trung Quốc”.

Ông Pezeshkian cho biết thêm rằng Tehran thậm chí không thể rút chính tiền của mình từ một quốc gia mà Iran đã xuất khẩu hàng hóa sang, chưa nói đến việc sử dụng những khoản tiền đó để thanh toán cho một bên khác ở một nơi khác trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kể từ khi cuộc chiến tranh Trung Đông bùng phát hồi tháng 2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran dưới tên gọi “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế” (Operation Economic Fury).

Gần đây, theo truyền thông Qatar, Mỹ quyết định gia tăng sức ép bằng “Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” (Operation Economic Outcast), trong đó nhằm vào cả các quốc gia giao thương với Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/8 cho biết Washington sẽ nhằm vào mọi nguồn thu của Iran, trong đó có dầu mỏ, nhằm ngăn các quốc gia và doanh nghiệp làm ăn với Tehran.

Ông Bessent nói: “Trên toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang hỗ trợ Iran cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố rằng các quốc gia trên thế giới phải lựa chọn giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch mới sẽ khiến các đối tác thương mại của Tehran phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Ông Bessent cho biết nếu các quốc gia và thực thể “tạo điều kiện cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ Iran thành tiền, thành công cụ phục vụ chính quyền Iran, họ sẽ trở thành mục tiêu” của các biện pháp trừng phạt.

Khi được hỏi tại sao Mỹ đe dọa các đối tác kinh doanh của Iran thay vì áp dụng ngay các biện pháp trừng phạt, ông Bessent nói: “Chúng tôi đang cho mọi người cơ hội khắc phục hành vi sai trái. Tại sao tôi lại muốn làm sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu?”.

Tuyên bố nêu trên của ông Bessent được đưa ra sau bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/8 của Tổng thống Trump, trong đó ông công bố điều mà ông gọi là “chiến dịch kinh tế khắc nghiệt nhất” nhằm vào Iran.

“Bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế khủng khiếp”, ông Trump viết.