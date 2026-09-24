Bộ trưởng Tài chính Mỹ có thể trở thành 'Tư lệnh AI'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có thể được Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm "Tư lệnh AI" mới, trong bối cảnh Washington đang xây dựng một cơ chế mới để điều phối chính sách trí tuệ nhân tạo (AI).

Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho biết ông Bessent là một trong những người đang được cân nhắc cho vị trí này. Một nguồn tin khác nói chưa có quyết định cuối cùng.

Tổng thống Trump ngày 19/9 tuyên bố sẽ bổ nhiệm một cố vấn mới về AI, đồng thời thành lập "AI Force". Tuy nhiên, ông chưa công bố người đảm nhiệm vị trí cũng như cơ cấu, quyền hạn của lực lượng mới.

Nếu được lựa chọn, ông Bessent sẽ đảm nhiệm thêm một vai trò liên quan đến lĩnh vực đang trở thành trọng tâm trong cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã trực tiếp tham gia các cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York ngày 20/9, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

AI là một trong những chủ đề chính của cuộc trao đổi. Ông Bessent cho biết Washington đề xuất thiết lập cơ chế thông báo giữa Mỹ và Trung Quốc về những sự cố AI nghiêm trọng có thể liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời xây dựng một kênh đối thoại về AI giữa 2 nước.

Việc ông Bessent được cân nhắc cũng phản ánh vai trò ngày càng rộng của Bộ trưởng Tài chính trong chính sách đối ngoại và kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump.

Ông từng tham gia nhiều cuộc đàm phán thương mại và các cuộc tiếp xúc với đối tác nước ngoài.

Trước đó, nhà đầu tư David Sacks từng đảm nhiệm vai trò điều phối chính sách AI trong chính quyền Tổng thống Trump trước khi chuyển sang vị trí cố vấn. Nếu Bessent được bổ nhiệm, ông sẽ trở thành nhân vật thứ 2 giữ vai trò này.

Washington hiện phải cân bằng giữa thúc đẩy phát triển AI và xử lý những lo ngại về an toàn, an ninh quốc gia. Tổng thống Trump nhiều lần phản đối việc áp đặt thêm các quy định có thể làm chậm tốc độ phát triển ngành công nghệ.

Trong khi đó, một bộ phận giới chức và chuyên gia Mỹ cho rằng sự phát triển nhanh của AI đang tạo ra những rủi ro cần được kiểm soát.

Vai trò mới nếu được thành lập sẽ xuất hiện trong lúc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt về chip, mô hình AI và các công nghệ nền tảng.

2 nước cũng đang tìm cách thiết lập cơ chế liên lạc để xử lý những rủi ro an ninh phát sinh từ AI, đặc biệt khi công nghệ này ngày càng được ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế và quân sự.