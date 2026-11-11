Bộ trưởng Tài chính Mỹ chuyển đến ở tại căn cứ quân sự do lo ngại đe dọa từ Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo báo chí Mỹ, các quan chức Mỹ gần đây nhận định những âm mưu nhằm vào các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ của Iran đã chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng hơn. Đánh giá này một phần dựa trên thông tin tình báo về các mối đe dọa nhằm vào ông Bessent.

Kể từ tháng 8, ông Bessent đã đứng đầu chiến dịch gây sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran về tài chính, thông qua tăng cường các biện pháp trừng phạt và áp đặt hạn chế đối với các tuyến đường thương mại.

Theo các nguồn tin, vai trò này khiến ông trở thành một trong những quan chức chính quyền Mỹ mà Iran đặc biệt muốn nhắm tới.

Hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng cụ thể của các mối đe dọa nhằm vào ông Bessent. Các quan chức Mỹ lưu ý năng lực tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn của Iran trên lãnh thổ Mỹ hoặc tại các khu vực khác ở nước ngoài vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, Iran từng đưa ra những lời đe dọa cụ thể nhằm vào các cá nhân mà phía Mỹ đánh giá là nghiêm trọng.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ khẳng định ông Bessent "sẽ không bị khuất phục trước các mối đe dọa từ chính quyền Iran", đồng thời cho biết Bộ trưởng này cam kết tiếp tục thực hiện chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

Ông Bessent là quan chức cấp cao mới nhất trong chính quyền Tổng thống Trump phải rời nhà riêng tại khu vực Washington để chuyển đến căn cứ quân sự hoặc các địa điểm lưu trú được bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

Trước đó, trong năm 2025, ít nhất 6 quan chức khác cũng đã có động thái tương tự, trong đó có Stephen Miller, hiện là Chánh văn phòng Nhà Trắng, và Pam Bondi, người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Chính quyền Mỹ chưa công bố quy mô các mối đe dọa nhằm vào các quan chức cấp cao. Đáng chú ý, không phải tất cả những mối đe dọa này đều có liên quan đến Iran.

Đối với trường hợp của bà Bondi, các mối đe dọa một phần xuất phát từ làn sóng đe dọa nhằm vào bà gia tăng sau khi quân đội Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Trong tháng 10, Chính phủ Mỹ đã đặt các nhân viên tại khu vực Trung Đông vào tình trạng cảnh giác cao, đồng thời cắt giảm nhân sự tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Động thái này được thực hiện dựa trên thông tin tình báo cho thấy Iran đang ở giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị kế hoạch tấn công nhằm vào người Mỹ.

Quân đội Mỹ cũng khẩn trương di dời các máy bay ném bom khỏi một căn cứ tại Vương quốc Anh sau khi phát hiện âm mưu khủng bố nhằm vào địa điểm này.

Một trọng tâm trong chiến dịch gây sức ép kinh tế do ông Bessent dẫn đầu là cắt đứt các nguồn tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Chính quyền Mỹ kỳ vọng các biện pháp gây sức ép sẽ giúp tránh phải nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn trong cuộc chiến do ông Trump phát động ngày 28/2. Cuộc xung đột này không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng Mỹ, trong khi ông Trump từng nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt chiến sự.