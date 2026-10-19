Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài NBC, ông Bessent cho biết, vào mùa Xuân ông đã đề nghị các đồng minh châu Âu cùng Mỹ áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ và Trung Quốc nhằm gây sức ép lên những nước tiếp tục mua năng lượng của Nga.

Ông đặt câu hỏi: “Vậy tại sao Mỹ lại phải gánh chịu gánh nặng này?”. Theo ông Bessent, châu Âu đang làm suy yếu chính vị thế của mình khi tiếp tục nhập khẩu năng lượng Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết trong 6 tháng đầu năm, trong số 140 lô hàng rời cơ sở Yamal của Nga, có 136 lô hàng được chuyển đến Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan, với tổng giá trị hơn 8 tỷ USD. Ông cáo buộc các nước châu Âu đã cung cấp cho Nga nguồn tài chính lớn hơn khoản viện trợ dành cho Ukraine, qua đó góp phần duy trì năng lực quân sự của Moskva. Ông Bessent đồng thời khẳng định Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga vào ngày 16/10, mà biện pháp được điều chỉnh chỉ liên quan đến việc hạn chế dầu diesel.

Ông Bessent cũng bảo vệ chính sách của chính quyền Trump, cho rằng Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt tình trạng đổ máu tại Ukraine. Ông nhắc đến dự luật do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc đẩy, cho biết văn bản này dành cho Tổng thống 60 ngày để đánh giá tình hình.

Liên quan đến hoạt động thương mại giữa Mỹ, châu Âu và Nga, ông Bessent cho biết, Mỹ nhập khẩu khoảng 4 tỷ USD hàng hóa từ Nga, trong đó có 1,8 tỷ USD phân bón, đồng thời cáo buộc châu Âu nhập khẩu lượng hàng hóa của Nga lớn gấp hơn 10 lần mức này. Ông cũng viện dẫn việc Anh hồi tháng 5 đã dỡ bỏ lệnh hạn chế riêng đối với dầu diesel và nhiên liệu hàng không được sản xuất từ dầu thô Nga.

Ngoài ra, ông cho biết Mỹ tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine thông qua hệ thống Starlink, đồng thời cho phép các nước NATO mua vũ khí của Mỹ để chuyển giao cho Kiev. Ông cũng đặt câu hỏi về việc Đức chưa cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine và cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần thận trọng khi đưa ra cáo buộc Washington làm chậm hoạt động của Starlink.