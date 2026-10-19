Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Tổng thống Zelensky phải 'hết sức cẩn trọng'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo The Kyiv Independent ngày 19/10, trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 18/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải “hết sức cẩn trọng khi đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật”, liên quan đến cáo buộc Washington đứng sau việc hạn chế dịch vụ vệ tinh Starlink dành cho Ukraine.

Theo báo The Kyiv Independent, những phát biểu này được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn áp dụng phần lớn các biện pháp trừng phạt và thuế quan được quy định trong dự luật trừng phạt Nga do cả hai đảng ủng hộ mà ông đã ký ban hành tháng trước.

Động thái này cũng diễn ra sau Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quyết định gần đây về việc hạn chế tốc độ truy cập Starlink của Ukraine xuất phát từ bên trong chính phủ Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 18/10, khi người dẫn chương trình Kristen Welker hỏi về những phát biểu của ông Zelensky, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói: “Tổng thống Zelensky nên hết sức cẩn trọng khi đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật như vậy”.

Đầu tuần này, khi các dịch vụ Starshield mà Lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng để tiến hành hoạt động quân sự bất ngờ bị giới hạn tốc độ, các bên đã đổ lỗi cho nhau, nhưng chưa rõ những hạn chế này xuất phát từ SpaceX, chính phủ Mỹ hay hoạt động phá hoại từ bên ngoài.

Điều đáng chú ý là những hạn chế này xuất hiện sau khi chính phủ Mỹ đe dọa ngừng hỗ trợ tình báo nếu Ukraine tiếp tục không kích các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ngày 16/10, báo The Telegraph dẫn nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã đề xuất với Tổng thống Trump việc giới hạn tốc độ truy cập và ông Trump đã “đồng ý”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, trong chương trình Meet the Press do bà Welker dẫn dắt, Tổng thống Zelensky cho biết các báo cáo tình báo của Ukraine cho thấy quyết định hạn chế quyền truy cập Starlink xuất phát từ chính phủ Mỹ.

Ông Zelensky nói: “Đó là một thông điệp từ chính phủ Mỹ yêu cầu hạn chế luồng dữ liệu này, và về mặt kỹ thuật, SpaceX đã thực hiện”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã phủ nhận sự liên quan của Washington.

Ông Bessent cho rằng việc ông Zelensky đưa ra cáo buộc như vậy là “thiếu cân nhắc”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng bình luận về quyết định của chính quyền Tổng thống Trump miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt được quy định trong Đạo luật Graham vừa được thông qua.

Khi được hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những nhượng bộ gì để đổi lấy việc được nới lỏng trừng phạt, ông Bessent khẳng định rằng “điều duy nhất được dỡ bỏ là lệnh cấm vận dầu diesel”, đồng thời tuyên bố “không ai cứng rắn hơn” Tổng thống Trump trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Những tranh cãi về trừng phạt Nga diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tìm cách ổn định thị trường nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và Tổng thống Trump đã tìm cách đạt được một thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga, mặc dù việc giá dầu diesel tăng cao được cho là có nguyên nhân chủ yếu từ cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Khi người dẫn chương trình Welker tiếp tục chất vấn về sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt trong Đạo luật Graham vừa được thông qua, ông Bessent nhắc lại rằng “không có biện pháp trừng phạt nào được dỡ bỏ”.

Các biện pháp trừng phạt mới này chưa từng có hiệu lực và đã được miễn áp dụng, chứ không phải bị dỡ bỏ.