Bộ trưởng Tài chính làm rõ đề xuất đánh thuế gấp 7 lần với đất bỏ hoang

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm rõ nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về đề xuất đánh thuế với đất bỏ hoang. Ảnh: Quochoi.vn.

Tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân sáng 6/11, sau khi nghe nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Làm rõ quy định đánh thuế đất bỏ hoang

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là quy định đánh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang. Trong đó, các ý kiến đều đồng tình với đề xuất cần đánh thuế với đất bỏ hoang, tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng cần có tiêu chí xác định rõ ràng thế nào là đất bỏ hoang, và đất bỏ hoang với lý do gì.

Làm rõ nội dung này, Bộ trưởng Tài chính cho biết đây là quy định đã được cơ quan soạn thảo cân nhắc và trao đổi rất kỹ trong Chính phủ; đồng thời thống nhất cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế, đất bỏ hoang sẽ phải áp dụng mức thuế cao hơn thông thường (dự kiến là 0,2%, cao gấp gần 7 lần so với mức thuế 0,03% đang áp dụng với đất ở hoặc đất sản xuất kinh doanh trong hạn mức).

“Việc xác định thế nào là đất bỏ hoang thì có định nghĩa trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích cụ thể và tình trạng thửa đất bỏ hoang sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên, đất đai”, Bộ trưởng nói và cho biết việc xác định đất bỏ hoang cũng sẽ dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư đang được đẩy mạnh kết nối.

Bộ trưởng khẳng định 2 cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ để xác định chính xác thế nào là đất bỏ hoang, đảm bảo đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế cũng như không để xảy ra tình trạng lạm dụng khoản thu thuế.

Trước đó, góp ý về quy định này, đại biểu Tô Ái Vang (đoàn TP Cần Thơ) cho rằng dự thảo đang áp dụng cùng một mức thuế chung mà chưa phân biệt rõ nguyên nhân đất bỏ hoang.

Theo đại biểu, việc không tách biệt hành vi chủ quan như đầu cơ, tích trữ đất với những nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu có thể dẫn đến thiếu công bằng.

Do đó, bà kiến nghị bổ sung trường hợp ngoại lệ đối với đất không thể đưa vào sử dụng do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác, có xác nhận của UBND cấp xã.

Đại biểu Tô Ái Vang và đại biểu Dương Khắc Mai góp ý về quy định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang. Ảnh: Quochoi.vn.

Tương tự, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cũng cho rằng cần làm rõ tiêu chí xác định đất bỏ hoang, thời gian chậm đưa vào sử dụng và các trường hợp được loại trừ.

Theo đại biểu, thực tế có những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng không xuất phát từ lỗi của người sử dụng đất mà do nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng, vướng mắc thủ tục điều chỉnh quy hoạch của cơ quan Nhà nước hoặc các trường hợp bất khả kháng…

Để bảo đảm công bằng, đại biểu đề nghị chỉ áp dụng thuế suất 0,2% sau khi cơ quan có thẩm quyền về đất đai xác định bằng văn bản tình trạng, thời gian không đưa đất vào sử dụng, đồng thời thông báo cho người sử dụng đất và tạo điều kiện để họ giải trình.

Ưu đãi thuế cho công nghiệp văn hóa, giáo dục

Một trong những nội dung cũng được đại biểu Quốc hội quan tâm là ưu đãi thuế đối với ngành công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sớm trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Trong nghị quyết này sẽ có quy định đầy đủ các chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Nhiều đại biểu Quốc hội tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN. Ảnh: Quochoi.vn.

Về nội dung miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Nhiều đại biểu băn khoăn về việc phân biệt thế nào là cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Theo Bộ trưởng, cơ quan thuế chỉ thực hiện chức năng thu thuế, còn việc xác định thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định rất rõ trong Luật Giáo dục.

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền có thể xác định rõ đây là cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận.

“Trong luật đã quy định rất rõ, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để thực hiện việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở này, bảo đảm đúng đối tượng”, Bộ trưởng nói.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng ước tính khi luật được ban hành, mỗi năm ngân sách có thể hụt thu hơn 2.000 tỷ đồng từ chính sách ưu đãi này. Tuy nhiên, việc chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, giáo dục là quốc sách hàng đầu, do đó, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách để thúc đẩy giáo dục phát triển.