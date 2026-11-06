Bộ trưởng Tài chính: Không để địa phương giấu nguồn thu, tạo thành tích tăng thu

Giải trình về về việc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trong thời gian qua còn kém, chưa theo kịp diễn biến tình hình thực tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn dẫn chứng, năm 2025, tăng trưởng dự toán đầu năm chỉ đưa ra ở mức 6%, nhưng kết thúc năm lại đạt tới 8,02%.

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân đến từ dự toán tiền sử dụng đất tăng lên sau khi tháo gỡ khó khăn của Luật Đất đai năm 2024, cùng với một số khoản thu bất thường khác.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Đối với dự toán năm 2027, khi trình Quốc hội, Bộ Tài chính đã báo cáo dự toán 2027 chỉ tăng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng vẫn yêu cầu đạt mức trên 10% và lạm phát kiểm soát ở mức 4,5%.

Bộ trưởng cho biết, năm nay Bộ Tài chính có đổi mới là yêu cầu ngành thuế địa phương và hải quan địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có Nghị quyết giao nhiệm vụ rõ ràng, đó là kiên quyết không được giảm thu, không được phản ánh không phù hợp với điều kiện kinh tế, đồng thời không được giấu nguồn thu để tính thành tích tăng thu sau này. Cơ quan quản lý sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Đối với việc phân bổ chi tiết các khoản chi từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 40, trong thực tiễn có nhiều nhiệm vụ, chương trình, dự án đã nằm trong dự toán và phải chi từ đầu năm nhưng chưa đủ điều kiện để phân bổ chi tiết.

Về vấn đề chi chuyển nguồn, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng tình với các đại biểu về việc những năm vừa qua khối lượng chi chuyển nguồn rất lớn với nguyên nhân chủ yếu do tăng thu ngân sách lớn vào thời điểm cuối năm.

Để khắc phục vấn đề này, Bộ trưởng khẳng định, dự thảo đã quy định rõ ràng các điều kiện được phép chuyển nguồn, chỉ cho phép chuyển nguồn tối đa đến ngày 31 tháng 12 của năm sau. Quy định cụ thể danh mục các nguồn kinh phí được phép chuyển nguồn. Các khoản ngoài danh mục buộc phải xử lý hủy/thu hồi nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngân sách.