Bộ trưởng Tài chính kể chuyện 180 nhân sự rời Ủy ban Chứng khoán trong một năm

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, sáng 28/10, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Ngô Văn Tuấn đề cập tình trạng cạnh tranh gay gắt về nhân lực chất lượng cao giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Bộ trưởng kể, trong giai đoạn thị trường chứng khoán sôi động (năm 2010-2012), từng có năm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tới 180 người nghỉ việc để chuyển sang làm tại các công ty chứng khoán, trong khi tổng nhân sự của cơ quan này khi đó chỉ hơn 300 người.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán tương đối khan hiếm. Trong khi đó, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư sẵn sàng trả mức lương cao để thu hút người có chuyên môn, kinh nghiệm.

“Trước đây từng có cơ chế giữ chân cán bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, song, sau một thời gian áp dụng, cơ chế này không còn nữa”, Bộ trưởng nói và mong muốn nghiên cứu đưa trở lại cơ chế phù hợp trong quá trình sửa đổi Luật lần này.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định việc hoàn thiện pháp luật phải hướng tới xây dựng thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, hoạt động hiệu quả và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Và quan trọng nhất của việc xây dựng Luật chính là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và của các thành viên thị trường.

Làm rõ ý kiến đại biểu về việc cần quy định cụ thể hơn vai trò của Nhà nước trong bảo vệ nhà đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, nội dung này được thể hiện xuyên suốt trong các quy định của dự thảo Luật, đặc biệt là việc bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Theo Bộ trưởng, một yêu cầu xuyên suốt trong quá trình soạn thảo dự án Luật là cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho thị trường phát triển, nhưng không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn. Việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục phải vừa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, vừa bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Bộ trưởng cũng đề cập việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo ông, cơ quan quản lý đang tiếp tục làm việc với MSCI về việc đánh giá, xếp hạng thị trường Việt Nam.

“Việc nâng hạng được kỳ vọng giúp thị trường thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư lớn, qua đó mở rộng cơ hội thu hút vốn. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, thị trường cần tiếp tục cải thiện tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế”, Bộ trưởng nói.

Về mô hình tổ chức sở giao dịch chứng khoán, Bộ trưởng cho biết cơ quan quản lý đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để lựa chọn phương án phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường.

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có 2 đơn vị trực thuộc là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo định hướng đang được nghiên cứu, HoSE sẽ tập trung vào hoạt động niêm yết và giao dịch cổ phiếu, trong khi HNX đảm nhiệm giao dịch trái phiếu và các sản phẩm phái sinh. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh việc sắp xếp mô hình cần được đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm hoạt động thị trường thông suốt, thúc đẩy phát triển và giảm các khâu trung gian không cần thiết.

Đề xuất đầu tư hạ tầng để giao dịch chứng khoán xuyên trưa

Nêu ý kiến tại phiên họp, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho rằng cần có cơ chế nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng cho thị trường chứng khoán sau nâng hạng.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM).

Theo đại biểu, từ khi bắt đầu hoạt động tháng 7/2000 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã một số lần gặp sự cố sập sàn, không giao dịch được, gây ảnh hưởng đến tâm lý của cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Dẫn thống kê có hơn 14 triệu tài khoản cá nhân, tổ chức đang giao dịch trên thị trường, ông Ngân đặt vấn đề làm sao đầu tư hạ tầng hiện đại, công nghệ thông tin, đảm bảo thị trường vận hành ổn định liên tục, an toàn, minh bạch.

“Cần hướng tới giao dịch không nghỉ trưa, giao dịch liên tục, nhà đầu tư chứng khoán giao dịch 24/24 giờ, liên thông giữa các thị trường với nhau. Cần quy định chi tiết về vấn đề nhân lực cho thị trường, vận hành, giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn cấu kết, lũng đoạn và thao túng thị trường”, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị.

Đại biểu TP.HCM cũng lưu ý quan tâm tới vấn đề nhân lực cho thị trường, nhất là nhân lực quản lý nhà nước và đặc biệt là nhân lực cho khâu vận hành, giám sát, thanh tra, kiểm tra các lệnh giao dịch.

“Thị trường chứng khoán thường xuất hiện các tình huống câu kết, lũng đoạn hoặc thao túng thị trường. Do đó, nguồn nhân lực này phải là nguồn nhân lực chất lượng cao mới có thể phát hiện được các giao dịch thao túng, lũng đoạn thị trường”, ông Ngân nêu rõ.