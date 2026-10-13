Bộ trưởng Tài chính gửi thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (Ảnh: MOF)

Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi lời chúc tốt đẹp tới đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của lực lượng này.

Theo Bộ trưởng, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển, tạo việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn. Qua đó, doanh nghiệp góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân được kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Tài chính khẳng định tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách và phát triển doanh nghiệp; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.