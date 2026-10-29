Bộ trưởng Tài chính: Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể chỉ mất 12 tiếng

Chiều 29/10, giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đồng tình trước ý kiến cho rằng doanh nghiệp gia nhập thị trường đã khó nhưng rút lui khỏi thị trường còn khó hơn. Đồng thời làm rõ những khó khăn đối với các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế.

Theo Bộ trưởng, từ tháng 4 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chính phủ, Bộ Tài chính đã nhiều lần làm việc với Diễn đàn Toàn cầu và OECD nhằm đưa Việt Nam từ “danh sách đen” sang “danh sách xám” về không hợp tác thuế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn.

Dự kiến trong quý I/2028, OECD sẽ tiến hành đợt tổng giám sát để quyết định có đưa Việt Nam ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế hay không. Một trong những tiêu chí khó khăn nhất khi xem xét vấn đề này là tình trạng doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế.

Theo thống kê, hiện còn khoảng 2,8 triệu người nộp thuế chưa đóng mã số thuế ở trạng thái 03 và 06. Trong đó, trạng thái 03 là đã dừng hoạt động kinh doanh, trạng thái 06 là không hoạt động tại địa điểm đăng ký. Bộ trưởng nhận định đây là vấn đề tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đóng được gần 600.000 mã số thuế. Để tiếp tục làm sạch khoảng 2,8 triệu mã số thuế, trong đó có khoảng 1,2 triệu mã số thuế của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp, Bộ trưởng cho biết cần có chính sách đặc thù báo cáo Quốc hội.

Bộ trưởng dẫn ví dụ một doanh nghiệp đã dừng hoạt động từ năm 2016, không phát sinh hoạt động nhưng đến nay muốn đóng mã số thuế vẫn phải nộp ít nhất khoảng 62 triệu đồng tiền thuế và tiền phạt, chủ yếu phát sinh từ thuế môn bài.

Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội như xóa tiền thuế môn bài hoặc miễn tiền phạt, tiền chậm nộp. Đồng thời, một số thủ tục khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ cũng được xem xét. Theo Bộ trưởng, tới đây sẽ có nghị quyết riêng để giải quyết vấn đề này.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thêm, sau cuộc gặp ngày 12/10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cộng đồng doanh nghiệp, trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cơ quan đăng ký doanh nghiệp triển khai thủ tục giải thể hoặc đóng cửa doanh nghiệp trong vòng 12 tiếng đồng hồ đối với những doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

“Hiện nay việc này đang triển khai rất tốt”, Bộ trưởng khẳng định.