Bộ trưởng Tài chính: Đề xuất xóa lệ phí môn bài, tiền phạt, chậm nộp cho doanh nghiệp dừng hoạt động từ 5 năm

Chất vấn về mã số thuế, đại biểu Hoàng Ngọc Định (đoàn Tuyên Quang) cho biết hiện còn hơn 2,5 triệu mã số thuế cần được rà soát, chuẩn hóa, làm sạch. Trong đó có những doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên hàng chục năm nay. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm của Bộ và hướng xử lý khối lượng công việc này.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc làm sạch mã số thuế là yêu cầu bắt buộc. Đây cũng là một trong những nội dung liên quan đến việc Việt Nam bị Diễn đàn Toàn cầu OECD đưa vào danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Từ đầu năm đến giờ cơ quan thuế đã làm sạch 777.000 mã số thuế, song vẫn còn khoảng 2,5 triệu mã số thuế thuộc trạng thái người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) cần tiếp tục rà soát, xử lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là khối lượng lớn mã số thuế cần làm sạch. Việt Nam sẽ bước vào kỳ đánh giá của OECD vào quý 2 năm 2028. Kết quả đánh giá sẽ quyết định việc Việt Nam có được đưa ra khỏi danh sách theo dõi hay tiếp tục bị đưa vào danh sách đen. Điều này có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế của đất nước.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này các quy trình, thủ tục nhằm làm sạch mã số thuế trong thời gian tới.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý là đề xuất xóa các nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã dừng hoạt động từ 5 năm trở lên, đặc biệt là các khoản thuế môn bài, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Theo Bộ trưởng, từ ngày 1/1/2026, Việt Nam đã bỏ thuế môn bài, tuy nhiên, các khoản nghĩa vụ môn bài phát sinh trước đây vẫn còn tồn tại với số lượng lớn. Bên cạnh đó là các khoản tiền phạt và tiền chậm nộp.

Bộ trưởng cho biết, sau khi làm sạch các nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý sẽ tiến hành đóng mã số thuế, qua đó làm sạch dữ liệu mã số thuế và góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn.