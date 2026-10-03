Bộ trưởng Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công từ tháng 10

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 3/10, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có giải pháp chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức từ kỳ tháng 10, làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

Theo Quyết định 1129 của Thủ tướng, việc chấm điểm nhằm phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, qua đó thúc đẩy giải ngân.

Kết quả chấm điểm được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm. Việc chấm điểm dựa trên kết quả giải ngân so với mức bình quân chung của cả nước, kết quả thực tế so với số vốn đăng ký giải ngân trong kỳ và việc chấp hành chế độ báo cáo. Kết quả được phân loại theo các mức giải ngân rất tốt, tốt, trung bình và chưa tốt.

Phương án này đã được chạy thử từ kỳ tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 643.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn 202.600 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, còn 7 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân. Các dự án vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung, trong khi giá vật liệu và nhân công ở mức cao.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu, đồng thời đẩy nhanh thu hồi tạm ứng.

Tăng trưởng GDP quý IV cần đạt 12,5%

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn.

Báo cáo của Cục Thống kê ước tính GDP quý III tăng 9,95%, cao nhất trong nhiều năm qua, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%.

Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm, trong khi quý IV cần tăng 12,5%.

Tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, cao nhất trong nhiều năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, hiện có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý cuối năm.

Tiêu dùng 9 tháng chưa đột phá, đầu tư của một số doanh nghiệp Nhà nước lớn còn chậm; giải ngân đầu tư công tại một số bộ, cơ quan còn thấp.

Cán cân thương mại 9 tháng vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường...

Thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn

Bên cạnh chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho rằng cần tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc trọng điểm trong tháng 10, tập trung thi công các dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân thấp.

Cơ quan này cũng đề xuất ưu tiên điều phối nguồn cung cát, đá cho các dự án trọng điểm; đẩy nhanh cấp phép, khai thác các mỏ vật liệu mới và quản lý nguồn cung, giá cả nguyên vật liệu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn cung vật liệu xây dựng và cơ chế điều phối liên vùng trong tháng 10/2026.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát các dự án đầu tư lớn, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, lao động, sớm đưa dự án vào vận hành; tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng và khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh xử lý nợ xấu.

Bộ Công Thương cần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính có phương pháp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu phù hợp. Các bộ, địa phương đánh giá kỹ việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý; bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa dịp cuối năm.

Liên quan đến chính sách tài khóa, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm. Cơ quan này cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xác định quy mô, thời hạn, nguồn hoàn trả khoản tạm ứng NSNN cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.