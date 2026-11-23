Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara ngày 22/11 cho rằng Nga có thể mất từ vài tháng đến một năm để xử lý phần cầu Crimea bị hư hại trong các cuộc tập kích gần đây.

Theo ông, giới chức Nga đang đánh giá mức độ thiệt hại, triển khai thợ lặn và kiểm tra phương án nâng, di chuyển những cấu kiện cầu bị đánh sập.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Kiev với Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting, ông Khmara cho biết Ukraine đang theo dõi quá trình đánh giá và khắc phục hậu quả của phía Nga.

Tuy nhiên, thời gian mà Kiev đưa ra mới là ước tính, chưa phải tiến độ sửa chữa được Moskva xác nhận.

Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin cùng ngày thông báo các cơ quan chức năng đã xác định những giai đoạn và biện pháp cần thiết để sửa chữa cầu Crimea.

Các đơn vị thiết kế, xây dựng và nhà cung cấp vật liệu đã được huy động để chuẩn bị triển khai công việc. Thời hạn cụ thể sẽ được công bố sau khi phương án thiết kế kỹ thuật hoàn tất.

Trong khi đó, hoạt động vận tải đường sắt qua cầu đã được khôi phục hoàn toàn. Phó thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết các đoàn tàu đang chạy theo lịch trình. Tuyến đường bộ vẫn bị đình chỉ sau những hư hại trong các cuộc tập kích.

Ukraine tiến hành 3 đợt tấn công nhằm vào cầu Crimea trong các ngày 16, 17 và 19/11. Hai đợt đầu khiến một phần cầu đường bộ bị sập, đồng thời gây cản trở hoạt động giao thông đường thủy qua eo biển Kerch.

Đợt tập kích ngày 19/11 khiến tuyến đường sắt phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian ngắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cầu Crimea không được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự hoặc đạn dược, mà phục vụ mục đích dân sự.

Ông đồng thời cảnh báo Moskva sẽ đáp trả Ukraine với mức độ mạnh hơn những thiệt hại mà các cuộc tập kích gây ra. Đến ngày 20-11, các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga đã gây hư hại cho 3 cây cầu bắc qua sông Dnipro tại Kiev, làm gián đoạn giao thông giữa hai bờ của Thủ đô Ukraine

Tổng thống Zelensky bác bỏ lập luận của ông Putin, cho rằng nhiều hình ảnh công khai từng ghi lại cảnh xe tăng, xe thiết giáp và pháo binh Nga di chuyển qua cầu Crimea

Ông nói chiến dịch tập kích là hành động đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhằm vào hạ tầng giao thông Ukraine, trong đó Kiev thống kê 109 vụ nhằm vào các cây cầu.

Việc trục vớt cấu kiện bị sập và khôi phục tuyến đường bộ có thể trở thành thách thức lớn đối với Nga.

Trong thời gian này, cầu Crimea vẫn chưa thể hoạt động đầy đủ như trước, dù tuyến đường sắt đã được khôi phục.