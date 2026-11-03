Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Mỹ thảo luận về các cuộc tấn công của Houthi

Hoàng tử Khalid bin Salman, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia ngày 2/11, cho biết ông đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth để trao đổi về hợp tác quốc phòng chiến lược giữa hai nước và những diễn biến an ninh khu vực.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Khalid bin Salman cho biết hai bên đã rà soát quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có những nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng và các cuộc tấn công mà ông gọi là khủng bố của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia không công bố chi tiết về nội dung cụ thể, cũng như khả năng đạt được thỏa thuận hay cam kết mới sau cuộc điện đàm.

Theo hãng thông tấn Anadolu, cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi tại Yemen và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang gia tăng. Liên quân ngày 1/11 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quân sự chính xác nhằm vô hiệu hóa các nguồn lực mà Houthi sử dụng để phục vụ hoạt động quân sự, đặc biệt là các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV). Theo tuyên bố của liên quân, những nguồn lực này bị cho là đe dọa an ninh Saudi Arabia, Yemen và hoạt động hàng hải tại khu vực phía Nam Biển Đỏ.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong ngày 2/11, khi cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia phát cảnh báo tại các thành phố Khamis Mushait, Abha, Taif và Najran. Theo Reuters, cơ quan này sau đó thông báo nguy cơ đã qua. Cùng ngày, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía miền Nam nước này.

Các diễn biến mới cho thấy vấn đề an ninh Yemen tiếp tục là mối quan tâm trong hợp tác quốc phòng giữa Saudi Arabia và các đối tác quốc tế, trong bối cảnh Riyadh tìm cách bảo vệ lãnh thổ, hạ tầng năng lượng và các tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực.