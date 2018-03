Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khó hợp tác với tân cố vấn an ninh quốc gia

Báo The New York Times cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bảo với đồng nghiệp của mình rằng ông không chắc có thể làm việc được với John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.