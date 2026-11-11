Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth bác nỗ lực luận tội, gọi đây là trò hề chính trị

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/11 chỉ trích nỗ lực luận tội do hạ nghị sĩ Thomas Massie khởi xướng, gọi đây là trò hề chính trị và cho rằng động thái này không nhằm mục đích giám sát hay yêu cầu trách nhiệm.

"Đây là một trò hề, chiêu trò chính trị và ai cũng biết điều đó. Những gì mà một nghị sĩ bất mãn và thất bại đang cố gắng thực hiện không phải là hoạt động giám sát hay yêu cầu trách nhiệm, đó là màn kịch chính trị", ông Hegseth nói với các phóng viên.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông Massie, thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện, khởi xướng quy trình luận tội Bộ trưởng Quốc phòng.

Hồ sơ cáo buộc ông Hegseth vi phạm Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Đạo luật được thông qua năm 1973 quy định tổng thống Mỹ không được điều động quân đội tham gia xung đột kéo dài khi chưa được Quốc hội phê chuẩn.

Ông Massie còn cáo buộc Bộ trưởng Hegseth phát động chiến dịch nhằm vào lực lượng Houthi năm 2025 mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Hạ nghị sĩ này cho rằng Mỹ khi đó không phải đối mặt với mối đe dọa cấp bách.

Ngoài ra, ông Massie chỉ trích các vụ tấn công tàu thuyền nghi chở ma túy tại vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương, gọi đây là "hành động giết người ngoài vòng pháp luật".

Ông cũng cáo buộc ông Hegseth cản trở quá trình xem xét pháp lý độc lập bên trong Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ những chỉ trích, khẳng định ông chịu trách nhiệm hoàn toàn và tự hào về các chiến dịch quân sự đã thực hiện. Ông cho rằng nỗ lực luận tội mình là hành động nhằm vào các binh sĩ Mỹ.

"Những nghị quyết như vậy như nói với từng binh sĩ trong số này rằng nỗ lực phục vụ của họ là tội ác", ông Hegseth tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng, bất chấp những tranh cãi liên quan đến xung đột Mỹ - Iran và thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 10/11, ông Trump dành lời khen cho ông Hegseth, đồng thời công kích ông Massie là nghị sĩ bất mãn, thất bại và thua cuộc.

Các nguồn tin tại Quốc hội Mỹ dự đoán nghị quyết luận tội có thể nhận đủ phiếu thông qua tại Hạ viện, dù đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát cơ quan này cho đến khi đảng Dân chủ tiếp quản ngày 3/1/2027.

Tuy nhiên, khả năng ông Hegseth bị kết tội tại Thượng viện được đánh giá rất thấp. Quy trình này cần sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số thượng nghị sĩ, tạo ra rào cản lớn đối với nỗ lực bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.