Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đứng trước nguy cơ bị Hạ viện luận tội

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trả lời phỏng vấn về khả năng mình đối mặt với việc luận tội của Hạ viện. Ảnh: Reuters

Ông Massie, nghị sĩ bang Kentucky, đề nghị Hạ viện tranh luận và bỏ phiếu về các cáo buộc. Ông cảnh báo lãnh đạo đảng Cộng hòa có thể tìm cách gác nghị quyết bằng một cuộc bỏ phiếu về thủ tục.

Theo Reuters, các nguồn tin tại Quốc hội cho rằng nghị quyết có thể nhận đủ phiếu tại Hạ viện. Tuy nhiên, triển vọng ông Hegseth bị kết tội tại Thượng viện được đánh giá là thấp. Việc kết tội cần ít nhất hai phần ba số thượng nghị sĩ có mặt tán thành, trong khi đảng Cộng hòa nắm 53 trong tổng số 100 ghế.

Tổng thống Donald Trump viện dẫn kết quả các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran và Venezuela để bảo vệ ông Hegseth và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ bộ trưởng nếu Hạ viện thông qua nghị quyết. Ông Hegseth cho biết bản thân không lo ngại nguy cơ bị luận tội và sẽ không từ chức. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đánh giá ông Hegseth đã làm tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phản đối đề nghị luận tội, cho rằng động thái này sẽ gửi tín hiệu bất lợi tới các đồng minh và đối thủ của Mỹ trong lúc các hoạt động quân sự ở nước ngoài vẫn diễn ra. Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries ủng hộ nghị quyết. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cáo buộc ông Hegseth tiến hành chiến tranh trái pháp luật, bất chấp Hiến pháp và các nghị quyết của Quốc hội nhằm chấm dứt giao tranh.

Nghị quyết cũng đề cập việc ông Hegseth tìm cách truy tố Thượng nghị sĩ Mark Kelly hồi năm ngoái. Ông Kelly cùng năm nghị sĩ Dân chủ khác khi đó đã kêu gọi binh sĩ từ chối chấp hành mệnh lệnh bất hợp pháp.

Đề nghị luận tội được đưa ra sau khi sự bất bình của cử tri về cuộc chiến với Iran góp phần giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Ông Massie cảnh báo Bộ trưởng Hegseth có thể phải đối mặt với các phiên điều trần khi đảng Dân chủ tiếp quản Hạ viện ngày 3-1. Một số nghị sĩ Cộng hòa lo ngại căng thẳng giữa bộ trưởng và Quốc hội có thể gây khó khăn cho việc thông qua gói ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD.

Năm 1876, Hạ viện Mỹ từng luận tội Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap sau khi ông từ chức. Thượng viện sau đó tuyên trắng án vì số phiếu kết tội không đạt ngưỡng hai phần ba.