Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật thăm Israel giữa đồn đoán liên quan Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 19/10 bất ngờ thăm Israel và được cho là đã gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại căn cứ không quân Ovda ở miền nam nước này.

Trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết chuyến thăm không được thông báo trước.

Căn cứ Ovda là địa điểm quân sự quan trọng của Israel, có hoạt động tiếp nhận và triển khai máy bay chiến đấu cùng máy bay tiếp dầu của Mỹ. Ông Hegseth cũng gặp các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại đây.

Ba quan chức Israel giấu tên cho biết hai bên đã thảo luận về Iran, nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể.

Chuyến thăm diễn ra khi Washington để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin, trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra phản hồi.

Cùng ngày, ông Hegseth đăng ảnh gặp các binh sĩ thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông.

Chuyến thăm diễn ra 8 ngày trước cuộc bầu cử tại Israel, trong bối cảnh hai nước được cho là đang thảo luận khả năng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu, ca ngợi vai trò lãnh đạo của thủ tướng Israel và quan hệ hợp tác giữa hai nước trong ứng phó Iran.

Ông Trump cảnh báo Washington có thể phải tự gánh vác trách nhiệm nếu cử tri Israel lựa chọn một lãnh đạo khác.

Trước đó, CNN ngày 15/10 dẫn lời các quan chức am hiểu vấn đề cho biết quân đội Mỹ đã xây dựng những phương án tập kích mới nhằm vào Iran.

Các mục tiêu được xem xét bao gồm hạ tầng năng lượng và cơ sở hạt nhân, trong đó có khả năng sử dụng bom xuyên phá công suất lớn GBU-43/B.

Một nguồn tin cho biết ông Trump đã yêu cầu quân đội xây dựng thêm phương án tấn công, tập trung vào nhiều mục tiêu năng lượng của Iran. Theo nguồn tin này, chiến dịch có thể được tiến hành trước khi lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực do CENTCOM phụ trách.

CNN nhận định các phương án trên cho thấy Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành những đợt tập kích mới, sau đó tuyên bố hoàn thành mục tiêu và rút lực lượng khỏi khu vực.

Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức rằng Tổng thống Trump đã quyết định nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.