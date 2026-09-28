Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan bị cách chức

Theo Quyết định từ văn phòng tổng thống Kazakhstan, ông Aidos Myrzakhmetov, người trước đây là tư lệnh lực lượng đặc nhiệm, đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng nhằm thay thế vị trí của ông Kosanov. Quyết định được đưa ra sau vụ 14 binh sĩ thiệt mạng khi tập trận.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, Bộ Nội vụ Kazakhstan vào ngày 25/9 cho biết, giới chức trách đã tiến hành bắt giữ 5 quan chức thuộc Bộ Quốc phòng để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, trong số những người bị bắt giam có cả phó tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân nước này.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 24/9, thời điểm các quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ di chuyển từ một tàu tuần tra xuống khu vực bờ biển Caspian. Trong điều kiện thời tiết xấu và biển động mạnh, lực lượng tham gia tập trận đã gặp nạn. Lực lượng cứu hộ chỉ kịp thời giải cứu được 3 người, 14 binh sĩ khác đã bị cuốn trôi ra xa và không thể sống sót.